Corona: Staden aflyser kæmpe fest

Der bliver ingen 49-års fødselsdag på Christiania i år, han man besluttet på et fællesmøde

Christinias fødselsdagsfest har i flere årtier været et kæmpe tilløbsstykke med musik og generel festivitas, men på grund af corona har 'Staden' valgt at aflyse i år.

Det skriver man i en pressemeddelelse.

26. september skulle man ellers have afviklet 49 år som selverklæret fristad, men verdensomspændende sygdom kan man ikke gardere sig imod:

'På Fællesmøde mandag den 14. september besluttede Fællesskabet Christiania at aflyse fejringen af vores 49-års fødselsdag.

Grundet det stigende smittetal og forsamlingsforbuddet, finder vi det ikke forsvarligt at invitere til fest, selvom vi havde glædet os helt vildt til at fejre endnu et år som hele Danmarks fristad.

Der vil derfor ikke blive afholdt arrangementer på Christianias fødselsdag den 26. september 2020. Vi håber, at I alligevel vil fejre Christiania ved at hygge jer og tænde op hjemme i stuerne.

Vi har tillid til, at folk vil respektere Fælleskabet Christianias beslutning, og fejre fødselsdagen derhjemme.

Vi savner jer, og vi glæder os til at se jer til et brag af en fest i 2021, hvor vi fylder de runde 50. Det bliver fucking fantastisk, smukt og uforglemmeligt.

Pas godt på jer selv og hinanden.

Med venlig hilsen Christianias Pressegruppe', lyder det i pressemeddelelsen.

Corona tages alvorligt på Christiania, og i foråret lukkede man af den grund ned for besøgende i en periode.