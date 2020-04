Coronapresset på franske hospitaler falder femte dag i træk

Ifølge de franske sundhedsmyndigheder er det totale antal af døde med coronasmitte i landet steget med 395 til 19.718.

- De nye dødstal viser, at 227 coronasmittede er døde på hospitaler, og 168 er døde på plejehjem, siger topembedsmanden Jerome Salomon fra sundhedsmyndighederne.

Han pointerer, at antallet af indlagte på intensivafdelinger er faldet 11 dage i træk til 5744, hvilket er det laveste antal siden den 30. marts.

Det samlede antal af indlagte på franske sygehuse er faldet til 30.610 fra 30.639 lørdag. Dette tal er faldet fem dage i træk.

- Situationen med coronavirus i Frankrig forbedres - langsomt, men sikkert, siger premierminister Édouard Philippe. Han advarer om, at krisen 'langt fra er ovre'.

Men myndighederne lægger stor vægt på, at presset på landets hospitaler er aftagende - navnligt på intensivafdelingerne.

Dødstallet er nu tæt på 20.000, selv om landet har været lukket ned i næsten fem uger.

Philippe siger, at en økonomisk krise kun er ved at begynde som følge af coronapandemien, og han advarer om, at denne krise bliver 'brutal.'

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har forlænget nedlukningen af landet til 11. maj. Dermed skal franskmændene stadig blive hjemme. Borgerne må kun gå ud for at købe mad, gå på arbejde, gå til læge eller få motion på egen hånd.

Bystyret i Paris har meddelt, at der vil blive omdelt to millioner ansigtsmasker gratis blandt indbyggerne i den franske hovedstad. Det sker i en optrapning af kampen mod coronasmitte.

De lokale myndigheder gør det samtidig klart, at de gradvist vil begyndte at teste et flertal af pariserne for virusset.

I første omgang vil der være mest fokus på plejehjem og på offentligt ansatte med mange kontakter i offentligheden.