Coronavirus kræver over 3000 liv i USA

Det seneste døgn har mere end 3000 coronapatienter mistet livet i USA, hvilket er det højeste daglige dødstal siden april.

Det viser tal fra Johns Hopkins Universitys løbende opgørelse.

Fra klokken 01.30 natten til onsdag dansk tid til samme tidspunkt torsdag er antallet af coronarelaterede dødsfald således steget med 3071 til i alt 289.188.

Ifølge avisen The Guardian har USA registreret mindst 15.000 coronarelaterede dødsfald den seneste uge.

Artiklen fortsætter herunder ...

Fauci slår alarm

Onsdag morgen dansk tid rundede USA 15 millioner smittetilfælde siden pandemiens begyndelse.

Amerikanske myndighederne advarede om en kraftig stigning i dødsfald omkring højtiden Thanksgiving i slutningen af november.

Alligevel trodsede millioner af amerikanere myndighedernes anbefalinger og rejste på tværs af landet for at fejre højtiden med familien.

Ifølge USA's ledende ekspert i infektionssygdomme, Anthony Fauci, kan pandemien blive en endnu større udfordring at håndtere jul og nytår.

USA har de seneste dage registreret knap 200.000 nye smittetilfælde om dagen, og rekordmange coronapatienter er indlagt på landets hospitaler.

- Der er kun så meget, vi kan gøre i frontlinjen, når vi taler om midtveststaterne, hvor pandemien rammer med fuld kraft lige nu, siger Beth Blauer, der er Centerleder på Johns Hopkins University, til The Guardian.

Flere delstater oplever disse dage, at deres sygehuse er ved at nå kapacitetsgrænsen for sengepladser. Derfor har man blandt andet i Texas og New York opsat felthospitaler.

- Denne sygdom spreder sig og kan blive meget grimt utrolig hurtigt. Når du ikke har kapaciteten, vil folk dø, siger Beth Blauer.

En ud af ti amerikanere lever ifølge tal fra Johns Hopkins University i områder, hvor der kun er fem procents sengekapacitet til rådighed på nærmeste hospital.