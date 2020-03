Coronavirussen har nu kostet over 4000 mennesker livet

Det smitsomme coronavirus har nu kostet over 4000 mennesker livet på verdensplan siden januar.

Således er dødstallet oppe på 4011, mens virusset har spredt sig til over 100 lande.

Det viser nye tal natten til tirsdag dansk tid ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det globale dødstal følger i kølvandet på de seneste tal fra de kinesiske sundhedsmyndigheder, som registrerer 17 nye dødsfald som følge af coronavirusset.

Tallene viser desuden et rekordlavt antal nye smittetilfælde i Kina det seneste døgn.

Kun 19 nye tilfælde er således blevet registreret i Kina fra mandag til tirsdag. Det er det laveste antal, siden de kinesiske myndigheder begyndte at registrere virustilfældene på nationalt plan den 20. januar.

Alle bortset fra to af tilfældene er registreret i millionbyen Wuhan i Hubei-provinsen, hvor coronavirusset brød ud i midten af december.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

I byen er der registreret 16 nye dødstal ud af de i alt 17 i Kina det seneste døgn.

Det oplyser de kinesiske sundhedsmyndigheder tirsdag morgen lokal tid.

Dermed er der registreret 80.754 tilfælde af coronavirus i Kina. Næsten 60.000 af disse er erklæret raske igen. 17.721 modtager fortsat behandling.

I Sydkorea, der er et af de hårdest ramte lande uden for Kina, oplyser myndighederne tirsdag, at der er registreret færre end 150 nye tilfælde af coronavirus det seneste døgn.

Det er første gang i over to uger, at antallet af nye smittetilfælde er lavere end 150.

Mandag blev der således registreret 131 nye virustilfælde i Sydkorea. Samtidig døde yderligere tre mennesker, hvilket bringer det samlede dødstal op på 54.

Mandagens tal fra Kina og Sydkorea markerer endnu et fald i de daglige virustal. Imens har fokus de seneste dage rettet sig mod Iran og især Italien.

I Italien er 9172 personer registreret smittet, mens 463 har mistet livet. 724 personer i Italien er blevet erklæret raske igen efter at have været smittet.

Virussets greb om landet fik mandag aften Italiens premierminister, Giuseppe Conte, til at brede en række tiltag ud til hele landet.

Det betyder blandt andet, at alle større forsamlinger bliver forbudt fra tirsdag, folk bør kun gå ud for at tage på arbejde og i nødstilfælde, og skoler og universiteter i hele landet holder lukket frem til 3. april.