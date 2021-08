Cuomos anklager står frem og fortæller om påstået overgreb

En tidligere assistent, som har anmeldt New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, til politiet for at befamle hende, står nu offentligt frem for første gang.

I et interviewklip offentliggjort søndag siger Brittany Commisso, at guvernøren 'skal holdes ansvarlig'.

- Det, han gjorde mod mig, var en forbrydelse. Han brød loven, siger hun i et interview med CBS-programmet 'This Morning'.

Hele interviewet sendes mandag.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

I et interview med CBS-journalist Jericka Duncan (til højre) svarer Brittany Commisso (til venstre) på spørgsmål om hendes anklager mod guvernør Andrew Cuomo. Foto: Uncredited/Ritzau Scanpix

Brittany Commisso er en af i alt 11 kvinder, hvis anklager mod Cuomo om seksuelle krænkelser og sexchikane er beskrevet i en rapport fra New Yorks justitsminister, Letitia James, som blev offentliggjort for nylig.

Flere af kvinderne er ansatte eller tidligere ansatte i den 63-årige Cuomos administration.

Ingen af kvinderne har anmeldt guvernøren til politiet før nu.

Brittany Commisso har fortalt politiet i Albany, at hun blev befamlet i Cuomos guvernørbolig sidste år.

Ifølge politidirektør i Albany Craig Apple risikerer Andrew Cuomo at blive anklaget for mindre lovovertrædelser i sagen.

Den demokratiske politiker har gentagne gange benægtet at have rørt kvindelige medarbejdere upassende.

Ligeledes har han afvist at træde tilbage trods opfordringer fra blandt andre præsident Joe Biden.

Cuomo risikerer dog at blive fjernet fra embedet med magt. Således har et retsudvalg under delstaten New York planlagt et møde mandag klokken 09.30 lokal tid. Her skal lovgivere tage stilling til muligheden for at indlede en rigsretssag mod Cuomo.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Indtil nu har Brittany Commisso kun været identificeret som 'assistent nummer et' i rapporten fra New Yorks justitsminister.

Hun har fortalt efterforskere, at Cuomo rørte ved hendes bryster ved en enkelt lejlighed, ligesom han angiveligt aede hende på ryggen, mens han tog et billede.

I et andet interviewklip offentliggjort af CBS fortæller Brittany Commisso, at lejlighedsvise kram og kys på kinden eskalerede, da Cuomo en gang vendte hovedet og kyssede hende på læberne.

Ligeledes søndag har en af Andrew Cuomos toprådgivere, Melissa DeRosa, besluttet at trække sig fra posten. Det rapporterer nyhedsmediet CBS News.

- Det har været den største ære i mit liv at arbejde for befolkningen i New York de seneste ti år, udtaler hun i en erklæring.

Melissa DeRosa nævner ikke noget om beskyldningerne mod Cuomo i erklæringen.