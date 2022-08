Daniel Ryes formodede fangevogter anholdt

En mand, som menes at være det fjerde medlem af en Islamisk Stat-celle af torturbødler ved navn 'The Beatles', er blevet anholdt i Storbritannien som følge af anklager om terror.

Den 38-årige Aine Davis blev anholdt onsdag aften efter at være ankommet til lufthavnen i Luton om bord på et fly fra Tyrkiet.

Davis var netop blevet løsladt fra et fængsel i Tyrkiet efter at have afsonet en dom på syv et halvt års fængsel for at være medlem af IS.

Det skriver BBC.

Under retssagen mod Aine Davis, som er opvokset i det vestlige London, nægtede han at være en del af 'The Beatles'. Cellen fik sit tilnavn efter det berømte rockband fra Liverpool på grund af de fire medlemmers britiske accent.

Davis blev anholdt af betjente fra antiterrorafdelingen ved Londons politi og ført til en politistation i den sydlige del af den britiske hovedstad. Han er nu i britisk politis varetægt.

Han blev ifølge BBC anholdt i forbindelse med lovovertrædelser i henhold til en antiterrorlov fra 2000. Herunder for pengeindsamling og for at være i besiddelse af genstande til terrorformål.

Aine Davis blev anholdt i efteråret 2015 af tyrkisk politi for at have haft planer om at begå terror i Tyrkiet.

Den danske freelancefotograf Daniel Rye blev efter 13 måneder som gidsel hos IS i Syrien frigivet i 2014. Han og andre tidligere gidsler har tidligere fortalt om de fangevogtere, som de døbte 'The Beatles'.

Alle fire medlemmer af IS-cellen menes at være vokset op i det vestlige London. De skal alle have meldt sig frivilligt til at kæmpe for IS i Syrien, hvor de endte med at vogte over vestlige gidsler.

Ifølge amerikanske myndigheder dræbte gruppen 27 gidsler. Flere af dem blev halshugget.

Før Aine Davis blev radikaliseret, var han blevet dømt for narkoforbrydelser. I 2006 blev han fængslet for besiddelse af et skydevåben.

Efter at have konverteret til islam, ændrede han sit navn til Hamza, ligesom at han mødte Mohammed Emwazi, som i medierne fik tilnavnet Jihadi John.

Emwazi blev dræbt i Syrien i 2015. De to andre gruppemedlemmer - Alexanda Kotey og El Shafee Elsheikh - sidder fængslet i USA. De blev begge fanget af kurdiske styrker i Syrien i 2018.