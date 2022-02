Danmark lukker fra søndag luftrummet for russiske fly

Danmark lukker hurtigst muligt dansk luftrum for russiske fly, inklusive privatfly.

Det siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på et kort pressemøde søndag formiddag.

Kofod understreger vigtigheden af, at Danmark 'sætter en streg i sandet over for Ruslands aggression i Ukraine'.

Der er nogle juridiske detaljer, der skal på plads, siger ministeren, men det ventes at komme til at gælde fra søndag.

Kofod siger, at det vil blive mere besværligt at rejse mellem lande.

- Tager man et dansk eller et andet europæisk fly, vil man måske kunne rejse hjem. Men tingene ændrer sig meget hurtigt, og vi må imødese, at Putin kan svare igen, og så må vi tage det, siger ministeren.

Kofod kom ikke nærmere ind på, hvordan forbuddet konkret skal håndhæves.

Men han sagde, at vi 'har midlerne' til at håndhæve et forbud.

- Det er sådan, at man ikke bare kan flyve ind i et luftrum, hvis man ikke har tilladelse. Hvis man gør det, kan det få fatale konsekvenser.

- Jeg skal ikke gå ind i spekulationer om, hvordan det bliver, men vi har vores afvisningsberedskab, som andre lande også har.

Flyvevåbnet holder konstant øje med det danske luftrum og identificerer de fly, der flyver over Danmark.

Kommer et fly ind uden tilladelse, så bliver afvisningsberedskabet i form af to F-16-kampfly sendt på vingerne inden for ganske få minutter.

Rusland invaderede Ukraine torsdag. Siden har der været kampe i flere dele af landet.

Det har fået flere andre lande til at lukke luftrum for fly fra Rusland.

Senest meddelte Finlands transportminister, Timo Harakka, på Twitter natten til søndag, at man forbereder sig på at lukke finsk luftrum for russiske fly.

Det samme har andre lande gjort. Det gælder blandt andet Tyskland, Storbritannien, Bulgarien, Tjekkiet og Polen.

Estland, Letland og Litauen har også lukket deres luftrum for Rusland. Det samme har Slovenien og Rumænien, skriver AFP.

Jeppe Kofod siger, at han vil arbejde for, at lukning af luftrum bliver en fælles europæisk holdning. Det vil han gøre på et virtuelt møde med EU's udenrigsministre søndag aften.

Her vil Jeppe Kofod på Danmarks vegne kæmpe for de hårdest mulige sanktioner.

Han siger, at det bliver 'en lang og sej kamp' mod Ruslands invasion.

- Men det er begyndelsen på enden for demokratiets fjende nummer ét, Vladimir Putin og hans folk.

- Det er så grotesk, og Danmark vil med resten af verden konfrontere Putin. Det her skal have så hårde konsekvenser, at Putin og hans magtbase braser sammen, lyder det.

Af Københavns Lufthavns hjemmeside fremgår det omkring klokken 10.30, at et fly fra Moskva står til at lande i Danmark cirka klokken 12.30. Ifølge Ritzaus oplysninger forventes flyet at nå at lande på dansk jord.