Dansk aktie bløder igen

Ambu er ude i et nyt aktiefald, efter selskabet er kommet med forventninger til det kommende år

Det danske medicoselskab Ambu får noget af en kurslussing, da den tirsdag falder kraftigt ved børsåbningen.

På nuværende tidspunkt er aktien nede med lidt over fem procent. Ved børsåbningen var selskabets aktie nede med hele ni procent.

Ifølge Finans og Euroinvestor sker det efter, at virksomheden, der leverer engangsudstyr til sundhedsvæsnet, har præsenteret nye regnskabstal for markedet for 2021/2022.

Her lå Ambus forventninger til regnskabsåret i den lave ende i forhold til analytikernes.

Ambu-aktien lider klart det største fald i C25-indekset i dag.

Ifølge Finans indtager Ambu også en sidsteplads, hvis man ser på, hvordan C25-aktierne har udviklet sig siden nytår, hvor Ambu-aktien er nede med mere end 37 procent.

Ambu-aktien dykkede også i starten af november, hvor der ved børsåbningen var et fald på fem procent, efter at den amerikanske storbank, J.P. Morgan, sænkede kursmålet for den danske virksomhed.

