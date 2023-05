Dansk coronaekspert afskediget efter anklager om krænkende adfærd

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) afskedigede sidste år den førende danske videnskabsmand Peter Ben Embarek for angiveligt at have begået seksuelt krænkende adfærd.

Det oplyste WHO onsdag ifølge Reuters.

Peter Ben Embarek afviser over for Reuters anklagerne og siger, at han anfægter sanktionen.

Han er særligt kendt for sin rolle som lederen af den internationalt koordinerede mission til Kina for at undersøge oprindelsen til covid-19.

Det dækkede TV2 i 2021 i dokumentaren Virusmysteriet.

- Peter Ben Embarek blev afskediget sidste år efter konstateringen af seksuelt krænkende adfærd, der blev underbygget af undersøgelser, og en tilsvarende disciplinær proces, siger WHO-talspersonen Marcia Poole.

Ifølge Marcia Poole fandt sagerne, der førte til hans afskedigelse, sted i 2015 og 2017.

WHO blev først gjort opmærksom på sagerne i 2018 og har ikke givet yderligere detaljer om anklagerne.

Peter Ben Embarek siger, at en enkelt hændelse i 2017 blev afklaret med det samme på en venskabelig måde.

- Jeg har ikke viden om andre klager, og ingen andre klager er nogensinde blevet bragt til min opmærksomhed, siger han i en digital besked.

- Jeg afviser behørigt anmærkningen om chikane og er håbefuld i forsvaret af mine rettigheder.

Samtidig lyder det fra Peter Ben Embarek, at han ikke kan kommentere yderligere, fordi både ham og WHO er bundet af tavshedspligt.

Han har mulighed for at anke afskedigelsen igennem FN's interne retssystem.

WHO er et FN-organ til varetagelse af international sundhed med hovedsæde i Genève i Schweiz.

Peter Ben Embarek var WHO's ledende repræsentant på missionen til Kina i 2021, hvis resultater skabte internationale overskrifter med konklusionen, at covid-19 sandsynligvis stammede fra flagermus.

Han har tit optrådt i medierne med sin viden om pandemiens oprindelse.

Dengang anslog holdet også, at spekulationer om, at virussens oprindelse stammede fra et læk i et kinesisk laboratorium, var højst usandsynlige.

Senere sagde Peter Ben Embarek, at der havde været politisk pres på holdet bag undersøgelsen - også fra andre steder end Kina - men at intet i konklusion blev ændret som følge heraf.

WHO har i de seneste år givet sin håndtering af seksuelt misbrug og ureglementeret adfærd et grundigt eftersyn.

Det er sket, efter at en undersøgelse i 2021 konkluderede, at adskillige nødhjælpsarbejdere, inklusive nogle fra WHO, havde været involveret i seksuelt misbrug under en ebola-krise i Den Demokratiske Republik Congo.