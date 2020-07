Dansk dyrepasser havde måske haft ét minut

Den fem år gamle sibiriske huntiger Irina, opvokset i Odense Zoo, dræbte lørdag en 55-årig kvindelig dyrepasser i en zoologisk have i Zürich. Øjenvidner og ansatte blev tilbudt krisehjælp.

Se også: Tiger fra dansk zoo dræber dyrepasser i Schweiz

Det fuldvoksne kattedyr kom til den schweiziske zoologiske have fra Fyn for et år siden.

'God tiger med godt sind'

- Vores dyrepassere husker hende som en god tiger med et godt sind, forklarer direktør i Odense Zoo Bjarne Klausen, som er meget påvirket af ulykken i Schweiz.

- Hun var født hos os og havde aldrig været udsat for traumatiserende oplevelser. Hun var nem at arbejde med og villig til at indpasse sig de rutiner, som er i en zoologisk have, siger zoo-chefen.

- Vi er allesammen dybt berørte over tragedien i Zürich. Det er noget, som vi alle frygter og arbejder dagligt på at forebygge, forklarer han.

Irina gjorde intet galt

Hun understreger, at Irina intet har gjort galt.

- Det skyldes udelukkende en menneskelig fejl. Ofte, når en tiger i zoologisk have dræber en dyrepasser, handler det om noget så simpelt som en dør. Man har simpelthen glemt at lukke en dør til en boks eller til yder- eller inder-anlægget, forklarer den danske zoo-chef.

Han forklarer, at det er ekstremt og uvant, utrygt og truende for en tiger, når et menneske pludselig befinder sig i dens område.

Irina var ikke på jagt

- Så reagerer den instinktivt, som det skete i går. Så når man passer sådan et rovdyr, skal man for at udelukke menneskelige fejl tjekke tre gange, om dørene faktisk er lukkede, siger han.

Han afviser, at angrebet er sket på grund af sult.

- Den har ikke været på jagt. Det må være den uvante situation, der gjorde, at tigeren reagerede naturligt, hvilket havde den tragiske konsekvens. Husk også, at tigere kun er sammen med andre tigere, når de skal yngle.

Han forklarer, at tigere modsat løver ikke knytter sig til dyrepassere. Når mennesker optræder med tigere, der eksempelvis står på bagben og åbner munden, er det ikke et udtryk for, at de er tamme, men for, at dyrene er hårdt trænet til det.

Havde måske haft et minut mere

Han siger, tigere lærer deres dyrepassere at kende.

- Men tigere har modsat løver ikke følelser for dyrepasseren. Alligevel kan der opstå en slags tillidsforhold. Dyrepasseren, som afgik ved døden i Zürich, havde ikke været længe i den zoologiske have. Det tager meget, meget lang tid at opbygge et tillidsforhold til en tiger.

- Så det kan sagtens være, at de dyrepassere, som vi har her i Odense - og som Irina er vokset op med - havde overlevet en situation som den, der indtraf i går. De havde måske haft et minut mere, inden de var blevet angrebet, siger Bjarne Klausen.

'Irina skal ikke aflives'

Hvad vil du sige til folk, der foreslår, at Irina bør aflives, fordi hun dræbte dyrepasseren?

- Det skal bestemt ikke ske. Hun reagerede som sagt fuldstændig, som tigere skal gøre. Der er udelukkende tale om en tragisk menneskelig fejl. Dyret ville i øvrigt ikke kunne forstå, hvorfor det skulle aflives, for et menneskeligt hævnmotiv er selvfølgeligt helt fremmed for en tiger, siger direktøren for Odense Zoo.

Det er endnu uvist, hvorfor dyrepasseren i Zürich opholdt sig i tigeranlægget sammen med Irina. Den 55-årige døde på stedet trods forsøg på at redde hende.