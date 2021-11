Dansk forsøg på genforhandling af EU-bestemt mindsteløn glipper

Der er ikke flertal for, at et direktiv om en EU-bestemt mindsteløn skal til genbehandling i EU-Parlamentet.

Dermed går forslaget direkte videre til såkaldte trilogforhandlinger. Det er forhandlinger om den endelige tekst mellem EU-Kommissionen, EU-Parlamentet og medlemslandene.

Det står klart efter en afstemning i EU-Parlamentet torsdag.

Og det er dårligt nyt for den danske model, mener Dansk Arbejdsgiverforening.

- Europa-Parlamentet har desværre valgt at skrue op for blusset i formuleringerne.

- Derfor frygter vi med rette, at forslaget vil gribe ind i den danske aftalemodel ved at åbne døren for politisk indblanding i, hvordan vi aftaler løn og arbejdsvilkår i Danmark, siger administrerende direktør Jacob Holbraad i en skriftlig kommentar.

Særligt danske og svenske EU-parlamentarikere har forsøgt at få direktivet til genbehandling, hvor der ville kunne stilles ændringsforslag, på en plenarsamling i parlamentet i december. Men det er altså ikke lykkedes.

Det betyder, at det er parlamentets beskæftigelsesudvalgs holdning, som udgør EU-Parlamentets forhandlingsmandat i trilogforhandlingerne.

Beskæftigelsesudvalget afviste tidligere i november undtagelser for Danmark.

Siden da har danske og svenske parlamentarikere indsamlet 71 underskrifter.

Det sikrede afstemningen torsdag. Men den ændrer altså ikke på, at forhandlingsmandatet fra EU-Parlamentet ligger fast.

Det omstridte direktiv gælder kun for lande med mindsteløn, hvilket hverken Danmark eller Sverige har.

Begge lande har fået forsikringer om, at det ikke kommer til at betyde noget for dem i første omgang.

Men landene frygter, at mindsteløn kan blive til virkelighed, hvis en arbejdstager i et af landene tager sagen op i EU-Domstolen, som måske tvinger Danmark eller Sverige til at indføre det.

Synspunktet er, at EU slet ikke bør lovgive eller blande sig i løn og overenskomstforhold med henvisning til EU-traktaten.

Kommissionens forslag indeholder ikke en sats for mindstelønnen. Men udvalget i parlamentet har lagt op til en sats på 60 procent af medianlønnen.

Kommissionen lagde op til at undtage lande, hvis mindst 70 procent af lønmodtagerne er dækket af overenskomster. Beskæftigelsesudvalget foreslår 80 procent.

Lidt mere end 80 procent af danske borgere er dækket af en overenskomst, og dermed skal tallet ikke falde meget, frygter kritikerne.

Der er stadig lang vej, før en EU-bestemt mindsteløn kan blive til virkelighed. EU-landenes regeringer har fortsat ikke kunne enes på spørgsmålet.

Og der er lagt op til svære forhandlinger mellem EU-Kommissionen, medlemslandene og EU-Parlamentet.