Dansk konsul i New Orleans: Orkanen Ida tager til nu

- Det regner en hel del, og vinden tager til.

Det fortæller John Fay, dansk honorærkonsul, der befinder sig i byen New Orleans i delstaten Louisiana søndag omkring klokken 20.00 dansk tid.

Orkanen Ida har søndag aften omkring klokken 19.00 ramt land syd for New Orleans. Det oplyser USA's nationale stormcenter (NHC).

De amerikanske myndigheder har tidligere betegnet orkanen Ida som 'ekstremt farlig.'

Der er risiko for store tidevandsbølger, store mængder regn og omfattende oversvømmelser.

- Jeg tror, vi er i en bedre situation nu, end da Katrina ramte os i 2005. Der har været en række forbedringer, siger John Fay, der er dansk honorærkonsul.

- Men i New Orleans har vi fortsat problemer med at pumpe regnvand ud af vores kloakker, siger han.

Ifølge John Fay er der endnu ikke oversvømmelser i New Orleans, men de vil komme, forventer han.

Søndag aften har han mistet strømmen i sit hus som følge af det voldsomme vejr. Det samme har flere end 120.000 andre, oplyser Reuters.

En honorærkonsul assisterer de danske repræsentationers kommercielle og kulturelle indsatser og hjælper danskere i nød i de områder, hvor der ikke er en ambassade eller et konsulat. Det kan eksempelvis være ved at udstede nødpas.

John Fay har endnu ikke hørt fra danskere i området, der skulle have brug for hjælp.

De lokale borgere er blevet bedt om at blive indendørs, indtil uvejret driver over.

- Jeg forventer, at det gælder frem til i morgen tidlig, siger han.

Indtil da har han provianteret derhjemme, så han har mad og vand nok til de kommende døgn.

- For et par dage siden begyndte vi forberede os på, at vi ikke kunne forlade vores hjem de næste par dage. Supermarkeder begyndte at blive tæt pakkede, og der var lange køer ved benzinstationerne, fordi folk ville sørge for at have tanken fuld, hvis de pludselig skulle køre langt, siger John Fay.