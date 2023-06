Dansk mand ramt af lyn i Norge

En 34-årig dansk mand er bragt til et norsk sygehus med helikopter, efter at han er blevet ramt af et lyn i det nordlige Norge.

Det skriver politiet i Finnmark på Twitter.

Manden er ved bevidsthed og har det efter omstændighederne godt, lyder meldingen fra politiet.

Ulykken skete nordvest for Iešjávri, som er den største indsø i Finnmark i det nordligste Norge. Der har tirsdag været tordenbyger i området.

Politiet fik melding om lynnedslaget tirsdag klokken 18.22.

- Der er tale om en turist. Han havde en cykel med sig, så det er muligt, at han var på cykeltur, siger politiets indsatsleder Bjørn Tormod Syversen til netavisen VG.

Han tilføjer over for nyhedsbureauet NTB, at manden selv var i stand til at ringe til alarmcentralen.

Derpå blev danskeren hentet af en redningshelikopter, der bragte ham til sygehuset i Hammerfest.

- På grund af tordenbygerne tog det noget tid, før helikopteren kom derud, siger Syversen til NTB.