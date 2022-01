Danske eksperter: Det ser lyst ud

Flere danske eksperter forventer, at færre personer vil blive ramt af senfølger efter smitte af omikron

I går mandag 17. januar slog Danmark ny smitterekord.

Næsten 30.000 danskere er smittede med corona. Men alligevel tegner der sig et positivt billede for tiden.

Det ser nemlig ud til, at færre vil blive ramt af senfølger efter smitte af omikron.

'Mærkbart færre senfølger'

Det er stadig for tidligt at konkludere noget endeligt, men TV 2 har talt med eksperter, som mener, at det ser lyst ud.

- Min forventning er, at vi ikke ser senfølger i nær samme omfang, som vi har set tidligere i forbindelse med deltavarianten, lyder det fra Ejvind Frausing Hansen, forskningsleder på senfølgeundersøgelser fra Hvidovre Hospital og overlæge ved lungemedicinsk afdeling.

Ifølge Ejvind Frausing vil en blanding af et mildere sygdomsforløb samt vaccination resultere i mærkbart færre senfølger end ved for eksempel delta.

Ejvind Frausing forventer, at det kun vil være omkring en procent af smittede med omikron, som vil opleve senfølger. For deltasmittede er det omkring ti procent, der oplever senfølger.

Artiklen fortsætter ...

Omikron ser heller ud til at give værre forløb. Få et overblik over varianten her.

Fra åndenød til snue

TV 2 har også talt med Nina Weis, overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital samt professor på Københavns Universitet.

Nina Weis håndterer til dagligt coronapatienter, og ifølge hende ser man en tydelig forskel på omikron- og deltasmittede.

- Det tyder jo på, at omikronvarianten er mildere, men det kan også være fordi, vi har rigtig mange forskellige ting at behandle med meget tidligt i forløbet, og så kan det også være fordi, der er mange, der er vaccineret, og dermed godt beskyttet mod omikron, forklarer hun til TV 2.

Senfølgerne for deltasmittede har blandt andet været brystsmerter og åndenød. Senfølger for omikronsmittede viser sig ind til videre at være hoste og slim i halsen.