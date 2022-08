Danske skribenter er i chok over angreb på forfatter

Danske skribenter og forfattere er i chok over fredagens angreb på forfatteren Salman Rushdie.

Det fortæller formanden for Dansk Pen, Cathrine Hasse.

Dansk Pen er en sammenslutning af forfattere, journalister, oversættere og redaktører. Organisationen arbejder som en afdeling af International PEN for det frie ord.

- Angrebet viser endnu engang berettigelsen af organisationer, der kæmper for ytringsfrihed og imod hadsk tale over hele verden.

- Vi glemmer nogle gange, hvor glade vi skal være for vores ytringsfrihed. Vi kommer nogle gange til at tage den for givet, siger hun og tilføjer:

- I går blev vi mindet om, at kampen mod at bøger og ytringer stadig kan anses som så farlige, at forfattere trues på livet, ikke er slut.

Også Dansk Forfatterforening fordømmer angrebet på den britisk-indiske forfatter.

Det skriver formanden for foreningen, Morten Visby, i en skriftlig udtalelse.

- Det er først og fremmest et voldeligt overfald på et menneske, men det er også et angreb på litteraturen og det frie ord i sig selv.

- Det er et angreb, der peger tilbage på årtiers dødstrusler, drabsforsøg og frygt-chikane rettet mod forfatteren selv, men også mod flere af hans forlæggere og oversættere, skriver han.