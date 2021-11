Danskere opfordres til at forlade Etiopien 'omgående'

Danske borgere i Etiopien opfordres nu til at forlade landet 'omgående' på grund af 'den alvorlige og uforudsigelige sikkerhedssituation'.

Det fremgår af Udenrigsministeriets opdaterede rejsevejledning for landet.

- Det er på eget ansvar, hvis du vælger at blive. Hvis du vælger at blive, og sikkerhedssituationen forværres, har Udenrigsministeriet meget begrænset mulighed for at hjælpe dig.

- Lufthavnen i Addis Ababa (hovedstaden, red.) er fortsat åben, det kan dog ændre sig hurtigt. Det er fortsat muligt at rejse i transit i lufthavnen, men det kan også ændre sig med kort varsel, lyder det.

Meldingen kommer på et tidspunkt, hvor oprørsgruppen Tigrayfolkets Befrielsesfront (TPLF) fortsat nærmer sig hovedstaden.

Sent mandag meddelte den etiopiske premierminister, Abiy Ahmed, at han drager til fronten, hvor han vil lede de soldater, der kæmper mod oprørerne.

Oprørerne hævder, at de har taget kontrol over byen Shewa Robit, der ligger blot 220 kilometer nordøst for hovedstaden.

Den etiopiske regering indførte 2. november en national undtagelsestilstand.

Den giver myndighederne vide beføjelser til for eksempel at tilbageholde personer og ransage huse og biler uden retskendelse.

Udenrigsministeriet opfordrer til at forlade landet med kommercielle fly, som stadig flyver ud af landet.

Den et år lange konflikt i Etiopien har ifølge forskere på det belgiske Ghent Universitet kostet mindst 10.000 mennesker livet.

Konflikten brød ud i november sidste år efter måneders splid mellem Abiy Ahmeds regering og ledere af TPLF.

I næsten 30 år havde TPLF magten i Etiopien, men partiet blev skubbet ud på sidelinjen, da Abiy kom til magten i 2018. Det skete efter udbredte demonstrationer mod korrupte politikere fra TPLF.

Abiy har gennemført gennemgribende reformer, men da TPLF i Tigray trodsede centralregeringen igen og igen, kom det i november sidste år til væbnet konflikt.