Danskers omstridte skulptur meldes fjernet i Hongkong

En omdiskuteret skulptur lavet af den danske kunstner Jens Galschiøt er sent onsdag angiveligt blevet fjernet fra Hongkongs Universitet.

Det skriver den uafhængige Hongkong-avis Hong Kong Free Press.

Skulpturen blev onsdag aften skjult af hvid beklædning fra gulv til loft og omringet af vagter og et hegn bestående af gule plastikbarrierer.

En kran og en container blev samtidig bragt ind på universitet, og der kunne høres høje lyde fra området. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Der har længe været snak om, at skulpturen var på vej til at blive fjernet. Derfor har Jens Galschiøt også forsøgt at få bragt den hjem til Danmark.

- Jeg er fuldstændig chokeret over, at Hongkongs Universitet i øjeblikket er ved at ødelægge 'Skammens søjle', skriver han i en pressemeddelelse.

- Det er min private ejendom, og jeg ejer skulpturen personligt, lyder det.

Galschiøts otte meter høje skulptur, der hedder 'Skammens søjle', har siden 1997 været udstillet på Hongkongs Universitet.

Den forestiller en række forvredne kroppe stablet oven på hinanden og er opført til minde for ofre under protesterne på Tiananmen-pladsen i 1989.

Adskillige fortalere for øget demokrati i Kina blev dræbt under de blodige demonstrationer, og emnet er særdeles betændt i Kina.

Menneskerettighedsgruppen Amnesty International har onsdag også reageret på meldingerne om, at skulpturen skulle være fjernet.

- Det er en hån mod de hundredvis af døde aktivister, der ligesom hongkongerne blot brugte deres menneskeret til at ytre og forsamle sig frit.

- I 24 år var Galschiøts skamstøtte skulptur på Hongkongs Universitet omdrejningspunktet for mindehøjtideligheder, og den var et stærkt symbol på ytringsfrihed, siger Malene Haakansson, pressechef i Amnesty Danmark.

Skulpturen blev i oktober beordret fjernet af universitetet.

Siden da har der været spekulationer om, hvornår skulpturen ville blive fjernet, og hvordan det ville ske. Galschiøt har derfor blandt andet anmodet om immunitet i Hongkong for at kunne bringe skulpturen til Danmark.

Hongkong blev overdraget til Kina i 1997 fra Storbritannien. Aftalen kræver, at den tidligere britiske koloni har en høj grad af selvstyre fra Kina.

Kina har de seneste år gradvist dog øget sin indflydelse i Hongkong.

Blandt andet bruges en ny sikkerhedslov ifølge demokratiaktivister og flere vestlige regeringer til at lukke munden på Kina-kritiske hongkongere.