Datter af USA's første astronaut på privat rumrejse

Da det amerikanske rumfartsselskab Blue Origin lørdag sendte sit tredje hold turister op med et rumfartøj fra Texas, var en særlig gæst inviteret med om bord.

Det var den 74-årige Laura Shepard Churchley, datter af den første amerikaner i rummet, Alan Shepard.

Hun kom lørdag på en 11 minutter lang rumrejse, 60 år efter at hendes far havde skrevet historie ved at lade sig sende ud i rummet.

Rumraketten lettede fra et opsendelsessted nær byen Van Horn i det vestlige Texas lørdag morgen lokal tid.

Rumraketten bragte de seks passagerer op i en højde af omkring 106 kilometer over Jordens overflade.

Her oplevede de nogle minutters vægtløshed, inden turen gik tilbage til Jorden og rumkapslen med de seks mennesker landede sikkert i et ørkenområde i Texas.

Hele turen varede blot 11 minutter.

Laura Shepard Churchley og en af de andre passagerer var inviteret med på turen, mens de fire øvrige betalte et ikke nærmere oplyst beløb for at komme med.

Rumraketten, der sendte dem ud i rummet, har fået navnet 'New Shepard' som en hyldest til Alan Shepard.

I maj 1961 blev han det andet menneske i rummet, efter at Sovjetunionen var kommet først i kapløbet og havde sendt Jurij Gagarin ud i rummet som den første.

Alan Shepard kan bryste sig af at have været den første amerikaner i rummet. Siden blev han den femte ud af de i alt 12 mænd, der har sat fod på Månen.

Han er blandt andet kendt for at have slået to golfbolde hen ad Månens overflade.

Alan Shepard døde i 1998 i en alder af 74 år.

Blue Origin er ejet af Amazons grundlægger, milliardæren Jeff Bezos.

Turen lørdag er den tredje bemandede rumfart, som Blue Origin har arrangeret.