De sidste amerikanske soldater har forladt Afghanistan

USA har afsluttet tilbagetrækningen af landets soldater fra Afghanistan.

Det oplyser lederen af USA's militære centralkommando, general Kenneth F. McKenzie.

Dermed er 20 års militær tilstedeværelse i landet slut. USA invaderede Afghanistan i 2001 efter angrebet 11. september.

Siden 15. august, hvor den militante bevægelse Taliban indtog Kabul, er flere end 123.000 civile blevet evakueret fra den afghanske hovedstad.

Det oplyser general Kenneth F. McKenzie.

Han fortæller yderligere, at den militære aktion i landet er slut, men at der nu begynder en diplomatisk opgave.

Generalen fortæller også, at Taliban var hjælpsomme i forbindelse med evakueringerne, da de etablere en front omkring lufthavnen.

Ifølge en talsmand fra Taliban, skød Taliban jublende salver af, da de sidste amerikanere havde forladt landet.

General McKenzie fortæller, at amerikanerne ikke lykkedes med at få alle dem, man gerne ville, ud af landet. Han siger, at hvis de havde fået 10 dage mere af Taliban, så havde USA lykkedes med at få alle ud.

Opdateres...