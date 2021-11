Deltager i stormløb på Kongressen søger asyl i Hviderusland

Amerikaneren Evan Neumann, der er eftersøgt af forbundspolitiet FBI for at have deltaget i stormløbet på Kongressen i januar, har ansøgt om asyl i Hviderusland.

Det skriver hviderussiske statsmedier ifølge The Washington Post.

Evan Neumann skulle mandag have deltaget i et tv-indslag med titlen 'Farvel, Amerika', hvor han blev beskrevet som en 'simpel amerikaner, hvis butikker blev brændt ned af aktivister fra Black Lives Matter'.

Indslaget bliver vist i sin fulde længde onsdag, hvor tv-værten også siger, at 48-årige Neumann 'mistede næsten alt og er forfulgt af den amerikanske regering' efter stormløbet.

På FBI's liste

Neumann fortæller, at han flygtede til Europa, efter han blev alarmeret om, at han kom på FBI's liste over mest eftersøgte forbrydere.

Han opholdt sig herefter fire måneder i Ukraine, inden han blev nødt til at flygte videre over grænsen til Hviderusland, hvor han blev tilbageholdt 15. august. Flugten skyldtes ifølge Neumann, at ukrainske sikkerhedsagenter var efter ham.

I USA er han eftersøgt for en række forbrydelser i forbindelse med angrebet på Kongressen 6. januar heriblandt overfald og at modsætte sig politiet.

En talsmand for USA's ambassade i Hviderusland udtaler, at 'ambassaden har set hviderussisk statsmediers indslag om Mr. Neumann'. Men at ambassaden er 'begrænset' i, hvad den kan udtale sig om amerikanske statsborgere.

Erklærer sig uskyldig

- Der har ikke været et eneste tilfælde af gennemsigtig, ansvarlig efterforskning og retsforfølgelse af Hvideruslands politis aktioner, der resulterede i døde, systematisk tortur og fortsat undertrykkelse af hviderussiske borgere, hvoraf over 800 stadig er i fængsel for fredelige protester mod regimet, siger talsmanden Tim O'Connor til The Washington Post.

Hviderusland er under sanktioner fra EU på grund af krænkelser af menneskerettigheder.

Evan Neumann slår ifølge mediet fast, at han ikke mener, at han har begået en forbrydelse.

I juli blev en 38-årig amerikansk mand idømt otte måneders fængsel, efter at han var med til at storme Kongressen. Han var den første, der blev idømt en fængselsstraf for sin rolle under angrebet.