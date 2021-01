Demokrater kræver Trump fjernet efter uroligheder

Demokratiske medlemmer af retsudvalget i Repræsentanternes Hus opfordrer vicepræsident Mike Pence og medlemmer af præsident Donald Trumps administration til at gøre brug af den 25. tilføjelse i USA's forfatning og afsætte præsidenten.

Det fremgår af en udtalelse offentliggjort onsdag aften lokal tid af udvalgsmedlemmerne, skriver CNN.

Den 25. tilføjelse i USA's forfatning kan bruges til at afsætte en præsident, som ikke kan varetage opgaven.

- Selv i videomeddelelsen i eftermiddags (onsdag, red.) afslørede præsident Trump, at han ikke er mentalt stabil og stadig er ude af stand til at forstå og acceptere resultaterne af valget i 2020, skriver medlemmerne i en erklæring.

Er gået i gang

Det demokratiske kongresmedlem Ilhan Omar er gået i gang med at forberede en ny rigsretssag mod præsident Donald Trump.

Det skriver hun onsdag på Twitter, efter at hundredvis af Trumps tilhængere tidligere på dagen stormede og belejrede kongresbygningen i Washington D.C.

- Donald J. Trump bør blive stillet for en rigsret af Repræsentanternes Hus og fjernet fra embedet af Senatet. Vi kan ikke give ham lov til at blive på posten. Det er et spørgsmål om at bevare vores republik, skriver Omar, der repræsenterer delstaten Minnesota.

Demonstranter stormer Kongressen: En død og flere sårede

OVERBLIK: Sådan forløb optøjer i Washington onsdag Hundredvis af Donald Trump-tilhængere trængte onsdag ind i USA's Kongres, i forbindelse med at medlemmer af Senatet og Repræsentanternes Hus formelt skulle bekræfte Demokraternes Joe Biden som vinder af præsidentvalget. Her stødte de sammen med politiet, mens flere kongresmedlemmer måtte evakueres fra bygningen. En kvinde er bekræftet død under optøjerne, mens flere er såret - heriblandt flere politibetjente. Få her et overblik over, hvordan optøjerne forløb. Alle tider er i lokal tid. Danmark er seks timer foran Washington D.C. * Omkring klokken 12:00: Donald Trump holder tale foran tusindvis af støtter i en park nær Det Hvide Hus. Her gentager han påstande om, at valget er blevet stjålet fra ham. Samtidig opfordrer han vicepræsident Mike Pence til ikke at godkende valgresultatet ved optællingen i Kongressen. - Vi vil aldrig give op. Vi vil aldrig erkende nederlag. Vi vil stoppe tyveriet, siger Trump blandt andet. * Omkring klokken 13:00: Vicepræsident Mike Pence udsender en erklæring, hvor han oplyser, at han ikke vil stå i vejen for den officielle udnævnelse af Joe Biden som præsident. Kort tid efter begynder Kongressen arbejdet med at bekræfte Bidens sejr. * Omkring klokken 14:00: Trump-støtter begynder at bryde igennem barrikaderne omkring kongresbygningen. Vinduer bliver smadret, og betjente bliver angrebet, mens de tvinger sig adgang til bygningen. * Klokken 14:20: Senatet standser arbejdet, mens medlemmer og vicepræsident Mike Pence bliver evakueret fra Kongressen. * Klokken 14:50: Politi bekræfter, at der er blevet affyret skud inde i kongresbygningen. En kvinde bliver ramt. Hun dør senere på hospitalet. Det vides endnu ikke, hvem der skød hende. Der bliver også affyret tåregas inde i bygningen. * Omkring klokken 15:00: Borgmesteren i Washington D.C., Muriel Bowser, indfører udgangsforbud i byen fra klokken 18 for at få styr på optøjerne. Omkring dette tidspunkt kan Trump-støtter ses vandre frit rundt i Kongressen. Flere får taget billeder på ledende politikeres kontorer. * Klokken 15:40: 200 soldater fra Nationalgarden i Virginia bliver sendt til Washington D.C. i forbindelse med uroen. * Klokken 16:05: USA's kommende præsident, Joe Biden, siger i en erklæring, at USA's demokrati er under angreb. Han opfordrer Trump til at gå på tv og bede demonstranterne om at stoppe. * Klokken 16:17: Trump deler en video på Twitter, hvor han gentager påstande om valgsvindel, men beder sine støtter om at trække sig fredfyldt tilbage. Han siger samtidig, at han 'elsker' og 'forstår' dem, der demonstrerer. Videoen bliver senere slettet af Twitter for at bidrage til vold. * Klokken 17:40: Embedsmænd oplyser, at kongresbygningen er blevet sikret, kort før at udgangsforbuddet i hovedstaden træder i kraft. * Klokken 20:00: Kongressen genoptager arbejdet med at bekræfte Joe Bidens valgsejr. Kilde: ABC News, National Post. Vis mere Luk

Rigsretssag

Hun ønsker at stille præsidenten for en rigsret, på trods af at der kun er to uger til, at demokraten Joe Biden overtager præsidentembedet 20. januar.

Ilhan Omar er ikke den eneste politiker, der ønsker at slippe af med Donald Trump, efter at præsidenten gentagne gange har opfordret sine støtter til at kæmpe imod godkendelsen af Joe Biden som USA's næste præsident.

Guvernørerne i delstaterne Vermont og Illinois opfordrer således også til, at Trump bliver fjernet fra embedet.

- Grundstenen i vores demokrati og principperne i vores republik er under angreb fra præsidenten. Nok er nok. Præsident Trump bør trække sig eller blive fjernet fra embedet af hans regering eller af Kongressen, skriver Vermonts republikanske guvernør, Phil Scott, på Twitter.

Vender Trump ryggen

Også den ellers ekstremt loyale Trump-støtte den republikanske senator Lindsey Graham har fået nok.

- Jeg er ude. Nok er nok.

- Joe Biden og Kamala Harris er lovligt valgt, siger han ifølge NBC News og tilføjer, at de to bliver henholdsvis præsident og vicepræsident.

Bad om at kæmpe

Trumps-tilhængere trængte onsdag ind i Kongressen i forbindelse med, at medlemmer af Senatet og Repræsentanternes Hus formelt skulle bekræfte Demokraternes Joe Biden som vinder af præsidentvalget.

Urolighederne kommer, efter at Donald Trump gentagne gange har opfordret sine støtter til at kæmpe imod bekræftelsen af Joe Biden som USA's næste præsident.

Det er mindre end et år siden, at et republikansk flertal i Senatet i februar sidste år frikendte Trump, efter at Demokraterne i Repræsentanternes Hus havde indledt en rigsret mod ham.

Trump blev anklaget for at forsøge at presse Ukraines præsident til at indlede en undersøgelse af Joe Biden og hans søn Hunter.