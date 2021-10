Den første gas fyldes i omstridt rørledning fra Rusland

Operatøren bag den omstridte gasledning Nord Stream 2, der går mellem Rusland og Tyskland, er begyndt at fylde gas på den første del af ledningen.

Det sker for at opbygge et tryk, der siden gør det muligt at foretage tekniske test. Det meddeler operatøren, Nord Stream 2 AG, mandag.

For godt tre uger siden meddelte det statslige russiske energiselskab Gazprom, at gasledningen var fuldt ud færdigbygget og snart kan tages i brug.

På det tidspunkt var prisen på gas tordnet i vejret i forventning om en højere efterspørgsel til vinter. Samtidig er Europas lagre af naturgas ved at være i bund.

Det fik Det Internationale Energiagentur (IEA) til at bede Rusland åbne for hanerne.

Gasledningen består af et todelt rørsystem og løber fra russiske Vyborg til Tyskland gennem blandt andet dansk farvand ved Bornholm.

Den omdiskuterede gasledning har ført til stridigheder mellem USA og Tyskland i årevis.

Den amerikanske regering har længe ment, at Europa med den nye gasledning vil blive for afhængig af gas fra Rusland.

- Vi er fortsat imod denne gasledning, siger talsmand Ned Price fra USA's udenrigsministerium mandag.

- Vi mener stadig, at det er Ruslands geopolitiske projekt.

I juli blev den tyske og amerikanske regering dog enige om en aftale.

De to lande har aftalt at gribe ind, hvis Rusland bruger gas som et strategisk våben eller i yderligere grad handler aggressivt over for Ukraine.

Nord Stream 2 skal i alt levere 55 milliarder kubikmeter gas om året. Ifølge selskabet bag vil det være nok til at levere gas til 26 millioner hjem.