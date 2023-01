Den tyske anklagemyndighed tiltaler fem personer for højforræderi

Fem personer er tiltalt for højforræderi efter planer om at bortføre den tyske sundhedsminister og omstyrte regeringen med vold

En gruppe bestående af fem mennesker står anklaget for højforræderi af den tyske anklagemyndighed. Det udtaler den tyske statsadvokat mandag til Reuters.

Tiltalen består i, at de fem personer havde planer om at kidnappe den tyske sundhedsminister og om at omstyrte den tyske regering med vold, hvis alt andet var udelukket.

Ifølge den tyske anklagemyndighed var de tiltalte nået så langt i planlægningen af deres revolution af det politiske landskab i Tyskland, at de anså det som en reel trussel mod den nationale sikkerhed.

Kidnapning og politisk kup

Planen gik på at forårsage en national strømafbrydelse, kidnappe sundhedsminister Karl Lauterbach og derfra gennemtvinge en politisk forsamling med dét mål at afsætte regeringen og indsætte egen ledelse.

Gruppen blev dannet i januar 2022 og sigtede efter at trigge borgerkrigslignende tilstande i Tyskland ved brug af vold. Alt sammen i håb om at vælte regeringen og den demokratiske parlamentarisme. Og hvis det krævede ofre i form af menneskeliv, var det politiske motiv for gruppen et mål, der helligede midlet.

De fem gruppemedlemmer har været i myndighedernes varetægt siden sidste år, da gruppens planer først så dagens lys.