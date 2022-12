Den tyske pave med den historiske pension er død

Den tidligere pave Benedikt er død - 95 år, skriver nyhedsbureauet dpa. Benedikt trak sig ganske usædvanligt som pave i 2013 af helbredsmæssige årsager.

Det skriver skriver nyhedsbureauet dpa.

Benedikt trak sig som pave i 2013, og blev dengang afløst af pave Frans, der stadig sidder på posten i dag. Den nu afdøde tyskfødte tidligere pave nåede at fungere som katolikkernes overhoved på jord i otte år, men på grund af sin fremskredne alder sagde han stop i februar 2013.

Han blev dermed den første pave i cirka 600 år til at trække sig fra positionen.

Foto: AP

Gemt sig på kloster

Den tidligere pave har boet i et kloster i Vatikanstaten, siden han trak sig. Han har holdt sig ude af offentlighedens søgelys siden da.

Pave Benedikt er født i Tyskland og har fødenavnet Joseph Ratzinger.

Han blev pave i april 2005, da han afløste den mangeårige og populære pave Johannes Paul II. I løbet af Benedikts tid som pave fyldte skandalesager om seksuelt misbrug af børn i den katolske kirke over hele verden.

Seksuelle overgreb

En rapport fra januar i år kritiserede Benedikt for som ærkebiskop i München i 1980'erne ikke at have stoppet fire præster, der begik seksuelle overgreb.

Pave Benedikt afviser at have gjort noget galt, og Vatikanet støtter ham.

Den tidligere pave blev i august 2020 meldt alvorlig syg. Dengang var det, efter at han i juni havde besøgt sin syge bror i Tyskland.

Broren Georg Ratzinger døde cirka to uger efter den tidligere paves besøg.

Paven er lederen af den romersk-katolske kirke og Roms biskop. Han anses af katolikker som værende den ledende apostel Sankt Peters efterfølger.