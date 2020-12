Der bliver ikke frit vaccinevalg i Danmark - er det bare helt ok?

Ekstra Bladet har været på gaden for at høre danskerne om, hvad de siger til, at de ikke selv kan bestemme over, hvilken vaccine de får

Man kommer ikke til frit at kunne vælge mellem vaccinerne, når de kommer til Danmark. Det slår Søren Brostrøm, direktør hos Sundhedsstyrelsen, fast i et interview med Ekstra Bladet.

Han understreger, at kun 'godkendte og gode vacciner' bliver købt.

- Men blandt dem vælger man ikke selv, hvilken en man skal have. Udgangspunktet er, at den vaccine, vi har i programmet, det er den, du får tilbudt, siger han.

Stoler på lægerne

På gaden i den sydjyske by Vejen, er der stor tiltro til det danske sundhedsvæsnet. Faktisk er der ingen af dem, Ekstra Bladet snakkede med - både til citat og udenfor citat - der ikke vil lade sig vaccinere.



Doris Nissen, 49 år, Vejen

- Jeg acceptere bare, at vi ikke kan vælge selv.

- Jeg har tænkt mig at blive vaccineret - eller det bliver jeg nødt til. Jeg er ikke så bekymret for mig selv, men jeg har en søn, som er i en sårbar gruppe, så jeg er nødt til at tage hensyn til ham.

Gitte Eriksen, 54 år, Vejen

- Jeg tager den, de tror tager den der er bedst. Det er helt okay, at de vælger for mig.

- Ja, jeg har tænkt mig at blive vaccineret, hvis det kan hjælpe lidt på, at vi kan komme videre.

- Jeg frygter ikke corona for mit eget vedkommende, men jeg frygter det for mine forældre, som i forvejen er dårlige.

Line Eriksen, 21, Vejen

- Jeg regner med, at de tager den der er bedst. Jeg stoler på dem (sundhedsmyndighederne red.)

- Jeg har selv tænkt mig at blive vaccineret. Folk dør jo af det, så det er klar noget, jeg frygter.

Kris Møllegaard, 30, Vejen

- Jeg stoler på vores læger, for jeg har ikke forstand på det alligevel.

- Ja, jeg har tænkt mig at blive vaccineret. Jeg vil da virkelig ikke være syg.

Sammenligner med kemo

Når en potentiel vaccine skal udrulles i Danmark, vil man i første omgang prioritere dem, der er i øget risiko for alvorlige forløb med coronavirus, som for eksempel ældre og kronisk syge.

- I et scenarie, hvor vi har flere vacciner, kan ældre eller andre udsatte grupper så tænkes at blive tilbudt de vacciner, der lige nu ser ud til at være mest effektive - for eksempel Modernas eller BioNTech/Pfizers?

- Jeg kan ikke kommentere på de konkrete vacciner. Vi kigger selvfølgelig på godkendelsesgrundlaget, og der er det sådan, at hvis vaccinen kommer og for eksempel ikke er godkendt til børn under 18 år, så vil vi ikke tilbyde den, siger Søren Brostrøm.

- Men udgangspunktet er, at det er godkendte vacciner, og derfor forventer vi at få nogle vacciner med en meget stor effektivitet og sikkerhed, og det tror jeg er det vigtigste, borgerne skal forstå, forklarer sundhedsdirektøren.

- Kan man springe over og vente en måned, hvis man så ikke vil have den pågældende vaccine?

- Ja, det kan du altid gøre. Men det er ikke noget, jeg vil anbefale folk.

- Du kan sammenligne det med andre situationer i det offentlige sundhedsvæsen, for eksempel hvis du skal have kemoterapi. Der har du jo som patient ikke et frit valg i forhold til det lægemiddel, der bliver tilbudt. Men du har selvfølgelig altid ret til at sige nej til behandlingen.

Kort om de indkøbte vacciner Danmark har aftaler om køb af coronavacciner fra følgende seks producenter: Oxford/AstraZeneca: Cirka 2,6 millioner vacciner



Sanofi-GlaxoSmithKline: Cirka to millioner vacciner



Johnson & Johnson: Cirka 5,6 millioner vacciner



BioNTech/Pfizer: Cirka to millioner vacciner



CureVac: Cirka 2,6 millioner vacciner



Moderna: Cirka en million vacciner BioNTech/Pfizer og Moderna har begge en målt effektivitet på omkring 95 procent*. Oxford/AstraZeneca har vist en effektivitet på 70 procent i foreløbige resultater for fase tre*. De andre kender man endnu ikke effektiviteten på. *Man kan ikke sammenligne effektiviteten på tværs af de forskellige studier. Kilde: Lægemiddelstyrelsen Vis mere Luk

