Der er registreret 50 døde med coronavirus i Sverige

Der er registreret yderligere 50 døde med coronavirus i Sverige.

Dermed er i alt 5280 personer døde med coronavirus, oplyser den svenske sundhedsstyrelse. Det totale antal registrerede smittede er på 65.137.

Antallet af patienter, som får eller har fået intensiv behandling, er på 2407.

Den svenske statsepidemiolog, Anders Tegnell, er mærkbart irriteret over, at Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har sammenlignet Sverige med lande som Aserbajdsjan og Kasakhstan, som værende i en særlig farezone i forbindelse med coronapandemien.

- Der er jo ikke tale om et tiltagende antal smittetilfælde i Sverige, men om et faldende antal, siger han til TT.

Tegnell siger, at det er en 'total fejl', at WHO har medtaget Sverige på en liste over lande, som er i fare for at blive ramt af en ny bølge af Covid-19.

Han har mange gange betonet, at Sverige i den seneste tid har registreret flere smittetilfælde, fordi langt flere bliver testet.

Blandt de lande, som er omfattet af WHO's advarsel, er 11 i Europa.

- Det er en total fejltolkning af de foreliggende data, at Sverige er med der, siger Tegnell.

I henhold til de data, som WHO fremlægger, har Sverige i de seneste 14 dage haft 155 smittede for hver 100.000 indbyggere. Det er langt flere end i nogen anden defineret europæisk region - på nær Armenien.

Den regionale direktør i WHO, Hans Henri Kluge, sagde på et pressemøde torsdag, at Sverige var blandt de lande, som er ramt af en betydelig stigning i smitteoverføringer, og som dermed risikerer en ny farlig belastning af sundhedssystemet.

De andre lande og territorier på listen er Moldova, Nordmakedonien, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Ukraine, Kosovo, Armenien, Aserbajdsjan samt de centralasiatiske lande Kirgistan og Kasakhstan.