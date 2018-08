Det hedder Danmarks mest forkælede hunde

Hedder din hund enten Molly eller Bella, så er de måske blandt Danmarks mest forkælede hunde.

Det viser en opgørelse lavet af Firmaet Bullerbox, som sælger abonnementer på goodie-bokse af samme navn til hundeejere i hele Danmark. En Bullerbox består af forskellige hunde-godbidder og legetøj til dit kæledyr.

Opgørelsen er baseret på tal fra over 10.000 af Bullerboxs kunder, og viser hvilke hundenavne, der oftest får en goodie-boks af deres ejer.

Se herunder, om din hunds navn er et af de mest forkælede i Danmark:

Top 10 over de mest forkælede hundenavne i Danmark 1. Molly/Mollie/Molli 2. Bella 3. Mille 4. Charlie 5. Luna 6. Bailey 7. Louis 8. Buller 9. Balder 10. Max

Nemmere end en kæreste

Men hvorfor overhovedet forkæle sit kæledyr, og er det i virkeligheden mest for vores egen skyld? Det mener professor i dyreetik på Københavns Universitet, Peter Sandøe.

- Vi opfatter kæledyr som individer. Derfor giver vi dem navne og forkæler dem. Vi anser dem ikke for flokdyr, men nærmere for nogle som vi kan have betydningsfulde relationer til, siger Peter Sandøe og fortsætter:

- Det er dejligt nemt med en hund. Den stiller ingen krav, den tager bare imod. Det kan være sværere med en kæreste, de kan hurtigt blive trætte af én og få for meget af ros og forkælelse. Det gør en hund ikke, og derfor kan det være rart at føle, at man betyder noget for den. At man er vigtig, og at den har brug for en.