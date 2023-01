Det Hvide Hus: Hemmelige papirer på Bidens ejendom

Det Hvide Hus bekræfter, at der er fundet hemmeligstemplede dokumenter på præsident Joe Bidens ejendom i delstaten Delaware. Det skriver AFP

Onsdag kom det frem, at der angiveligt var blevet fundet flere klassificerede dokumenter fra Bidens tid som vicepræsident på et ukendt sted.

Torsdag bekræfter Det Hvide Hus, at 'et mindre antal' hemmeligstemplede dokumenter er fundet på præsidentens ejendom i delstaten Delaware.

De er først og fremmest fundet i et opbevaringsrum i Bidens garage i hans hjem i byen Wilmington. Et enkelt dokument lå i et rum ved siden af.

Det oplyser præsidentens særlige rådgiver, Richard Sauber, torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Justitsministeriet informeret

Dokumenterne stammer fra Bidens tid som vicepræsident, hvilket han var under tidligere præsident Barack Obama mellem 2009 til 2017.

Ifølge Richard Sauber er justitsministeriet blevet informeret, og Biden-administrationen samarbejder med relevante myndigheder.

Dokumenterne er de samme, som blev omtalt af NBC News onsdag, bekræfter Det Hvide Hus.

Onsdag berettede NBC News nemlig, at Bidens ansatte havde fundet mindst ét sæt klassificerede dokumenter fra hans tid som vicepræsident.

Bidens ansatte har angiveligt ledt efter klassificeret materiale, efter der 2. november blev fundet knap 10 hemmeligstemplede dokumenter hos en tænketank i Washington D.C., hvor præsidenten tidligere har haft kontor.

Biden sagde tirsdag, at han er overrasket over fundet i tænketanken, og at han ikke ved, hvad dokumenterne indeholder.

En lignende sag mod tidligere præsident Donald Trump førte i sommeren 2022 til, at Trumps hjem i Florida blev ransaget af forbundspolitiet FBI.