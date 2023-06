Det russiske forsvarsministerium: To ukrainske generaler og 50 officerer dræbt

Rusland hævder at have dræbt to ukrainske generaler i et missilangreb mod den østlige ukrainske by Kramatorsk.

Ifølge det russiske forsvarsministerium blev to ukrainske generaler og op mod 50 ukrainske officerer dræbt, da et missilangreb ramte byen tirsdag.

Op mod 20 udenlandske lejesoldater og rådgivere blev også dræbt. De deltog i et stabsmøde, hedder det i erklæringen fra ministeriet. Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Ifølge Ukraine blev 12 personer, heriblandt tre børn, dræbt og over 60 personer såret i angrebet. Missiler ramte blandt andet en fyldt restaurant, butikker og andre bygninger i byen tirsdag aften.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, kaldte onsdag angrebet for et 'terrorangreb'.

Rusland har afvist, at man går efter civile mål. Det afviser det russiske forsvarsministerium igen torsdag. Rusland angriber kun militære mål, hedder det i erklæringen.

Angrebet førte store ødelæggelser med sig. Ukraine har ifølge Zelenskyj anholdt en person, der angiveligt koordinerede angrebet på restauranten, hvor 12 døde.

Restauranten, hvor angrebet skete, var populær blandt soldater og journalister. Kramatorsk er en af de største byer i Østukraine, som stadig er under ukrainsk kontrol.

Den har omkring 160.000 indbyggere og ligger vest for frontlinjen, hvor ukrainske og russiske styrker kæmper om kontrol med Donetsk-regionen.

Byen har ofte været udsat for russiske angreb.

Et af de blodigste fandt sted i april sidste år, da et missilangreb ramte byens togstation. 63 mennesker blev dræbt i det angreb.