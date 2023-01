Det sidste medlem af Apollo-missionen er død

Walter Cunningham, den hidtil sidste overlevende af de tre besætningsmedlemmer på den første succesfulde bemandede Apollo-rejse til rummet, Apollo 7, har taget sine sidste åndedrag i en alder af 90 år.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det amerikanske rumfartsagentur Nasa, som stod bag Apollo-missionerne, har bekræftet Cunninghams død i en pressemeddelelse.

Det amerikanske medie ABC News skriver, at han døde i den amerikanske by Houston i delstaten Texas.

Walter Cunningham var en af de tre astronauter, som 11. oktober 1968 gik om bord på Apollo 7-rumfærgen og tilbragte 11 dage i kredsløb om Jorden.

Undervejs sendte de videomateriale, som blev vist på tv, og missionen anses for at være en af de vigtigste forgængere for den første månelanding. Den fandt sted mindre end et år senere.