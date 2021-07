Det vestlige USA venter ny hedebølge efter rekordvarm juni

Flere af USA's vestlige delstater forbereder sig på en ny bølge af brandvarmt vejr denne weekend.

Således har USA's nationale vejrtjeneste (NWS) udstedt advarsler om 'farligt varme forhold' i den nordvestlige del af landet frem til mandag.

Advarslerne kommer efter den varmeste juni, der nogensinde er blevet registreret i USA. En måned, som kostede adskillige mennesker livet, lagde pres på landets elforsyning og drænede flere vigtige ferskvandsreservoirs.

I Californiens Death Valley ventes der i weekenden temperaturer på op til 54 grader. I mange andre delstater forventes temperaturen at overstige 40 grader.

- Langvarige varmerekorder bliver sandsynligvis udfordret eller slået, siger NWS om weekendens vejr.

Alene i Oregon har de seneste ugers høje temperaturer taget livet af mindst 116 personer. Det oplyser den ledende retsmediciner i delstaten.

Situationen er ikke blevet bedre af, at den forlængede hedebølge er faldet sammen med rekordtørke i det nordvestlige USA.

Ifølge netværket World Weather Attribution, som er en kernegruppe af forskere med indgående kendskab til vejr- og klimasystemer, så ville den seneste tids ekstreme vejr i Nordamerika have været 'stort set umuligt' at forestille sig, hvis det ikke var for menneskeskabte klimaforandringer.

De ekstreme temperaturer i weekenden forventes ifølge NWS særligt at ramme Oregon, Idaho, Nevada, Utah og Arizona.

Men også Washington, New Mexico og Colorado ventes at kunne få temperaturer på omkring de 40 grader.

Ifølge den amerikanske vejrmyndighed NOAA var gennemsnitstemperaturen i USA i juni 22,5 grader celsius.

Det var 2,3 grader varmere end gennemsnittet.

NOAA har målt vejret i USA de seneste 127 år.