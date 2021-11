Det vigtigste klimamøde i årevis skal få kloden på ret kurs

Oversvømmelser, skovbrande og rekordhøje temperaturer. Den ene nedslående rapport efter den anden.

Der er ikke mangel på årsager til at tage klimakrisen alvorligt, når FN-klimatopmødet COP26 over de næste to uger løber af stablen i Glasgow, Skotland.

COP26 er det 'vigtigste internationale klimatopmøde' siden topmødet i Paris i 2015. Det mener Helene Hagel, klima- og miljøpolitisk leder ved miljøorganisationen Greenpeace.

- Noget af det allervigtigste er, hvis man kan afslutte klimatopmødet med en international deklaration om, at nu er den fossile æra slut.

- Hvis alle lande kan blive enige om en gang for alle at stoppe med at lave nye olie-, gas- og kulprojekter rundtomkring i verden og får gang i omstillingen til vedvarende energi, vil det være det allervigtigste, siger hun.

Et af formålene med klimatopmødet er at få de 195 lande, som har underskrevet Parisaftalen, til at øge deres klimaambitioner.

For det er der brug for, hvis Parisaftalens mål om at holde temperaturstigninger på højst 2,0 grader - og helst under 1,5 grader - i live.

Kræver handling nu

En nylig rapport fra FN's Miljøprogram og DTU fastslog, at hvis verden skal holde global opvarmning under 1,5 grader i 2100, skal udledning af drivhusgas omtrent halveres de næste otte år.

Helene Hagel mener, at det er muligt at leve op til Parisaftalen. Men det kræver handling, understreger hun.

- Det er klart, at det er en politisk svær opgave. Men det er på ingen måde umuligt. Og der er ikke andre barrierer end politisk mod og handlekraft.

- Der er ikke noget til hinder for, at vi kan lande en ambitiøs aftale på COP26 i Glasgow. Jeg vil sige, at der er heller ikke så meget, der tyder på, at det bliver en kæmpe succes. Men det har vi brug for, det bliver, siger Helene Hagel.

Klimatopmødet varer de næste to uger. De afsluttende forhandlinger bliver indledt fredag 12. november.