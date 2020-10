Disney+ advarer om racistisk indhold i klassikere

Klassikere som 'Dumbo', 'Aristocats' og 'Peter Pan' er på streamingtjenesten Disney+ blevet forsynet med en advarsel om indhold med 'kulturelle stereotyper'.

Dele af indholdet er ifølge Disney selv endda 'racistisk'.

Det oplyser underholdningsgiganten som del af et nyt tiltag ved navn 'Stories Matter' ('historier betyder noget', red.).

Når folk klikker ind på en række film, mødes de således nu af en boks med advarslen:

- Dette program indeholder negative skildringer og/eller uacceptabel behandling af mennesker eller kulturer. Disse stereotyper var fejlagtige dengang og er fejlagtige nu, står der.

- I stedet for at fjerne dette indhold ønsker vi at anerkende dets skadelige indvirkning, tage ved lære af det og fremme dialog, så vi kan skabe en mere inkluderende fremtid.

Et eksempel på en af de fremstillinger, som ifølge Disney er 'racistisk', er en kat med store fortænder i 'Aristocats', som spiller klaver med spisepinde og har overdrevne østasiatiske træk.

Samtidig synger en hvid stemmeskuespiller med en dårlig accent i den engelske udgave af filmen.

Filmene har på det amerikanske Disney+ siden november 2019 haft et mærkat med en advarsel på, skriver det amerikanske medie NPR.

Men den tidligere advarsel var mere generel:

- Dette program præsenteres, som det oprindelig blev skabt. Det kan indeholde forældede kulturelle fremstillinger, stod der tidligere ifølge mediet.

Et andet eksempel, som Disney selv fremhæver som problematisk, er fra 'Dumbo', hvor elefantungen, der er hovedperson, møder en gruppe krager.

- Kragerne og et musiknummer hylder de racistiske minstrel-shows (særlig underholdningsform, der opstod i 1830'erne, red.), hvor hvide kunstnere med sortmalede ansigter og laset tøj efterligner og gør grin med afrikanske slaver på plantager i sydstaterne, skriver Disney.

Lederen af kragegruppen hedder endda Jim Crow.

Det er også navnet på en række love om raceadskillelse, som gjaldt i flere delstater i Syden i USA fra det sene 1800-tal og flere steder indtil 1965.

Også blandt andet 'Junglebogen' og 'Lady og Vagabonden' har fået advarsler.

Disney+ blev lanceret 15. september i Danmark.