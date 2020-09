Disney fyrer 28.000

Langvarig nedlukning af Disneys forlystelsesparker i Californien og begrænset adgang til de parker, der er åbne, tvinger nu virksomheden til at afskedige 28.000 ansatte.

De mange fyringer sker på tværs af selskabets afdelinger for forlystelsesparker, oplevelser og forbrugerprodukter.

Det rapporterer CNBC.

I et brev til medarbejderne tirsdag skriver Josh D'Amaro, leder af Disneys forlystelsesparker, at Disney har været nødt til at træffe adskillige 'svære beslutninger' i kølvandet på coronapandemien.

Han nævner blandt andet, at virksomheden ikke længere vil holde fast i de tusindvis af medarbejdere, der har været sendt hjem under coronakrisen.

Ifølge Josh D'Amaro er omkring 67 procent af de 28.000 afskedigede medarbejdere deltidsansatte.

Disney ønsker ikke at oplyse specifikt, hvor mange medarbejdere fra virksomhedens forlystelsesparker der bliver afskediget.