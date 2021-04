Disney sikrer retten til at streame Sony-film som Spider-Man

Walt Disney har indgået en aftale med Sony, der sikrer Disney retten til at vise flere nye film på sine streamingtjenester og tv-kanaler i USA.

Det oplyser selskabet onsdag.

Aftalen betyder blandt andet, at Disney vil kunne vise de nyeste film i 'Spider-Man'-universet fra 2023, men først efter at de er blevet vist på Netflix.

Disney har også sikret sig rettighederne til at vise hundredvis af gamle Sony-film. De inkluderer blandt andet film som 'Jumanji' og 'Hotel Transylvania'.

Disney oplyser, at selskabet vil føje et betragteligt antal Sony-film til streamingtjenesten Hulu, som Disney ejer, allerede fra juni i år.

Selskabet oplyser ikke noget om, hvorvidt de nye film vil blive gjort tilgængelige på Disneys platforme uden for USA, og hvornår det i så fald bliver aktuelt.

De finansielle vilkår af aftalen mellem Sony og Disney er ikke blevet offentliggjort.

Som en del af aftalen vil Disney få mulighed for at vise alle nye Sony-film, der får biografpremiere mellem 2022 og 2026.

I den periode er Marvel-filmen 'Morbius', en thriller med Brad Pitt kaldet 'Bullet Train' og en filmatisering af bestsellerbogen 'Hvor Flodkrebsene Synger' blandt andet sat til at udkomme.

Fra 2023 vil Disney så også få mulighed for at vise de nyeste 'Spider-Man' film samt de nyeste film i Marvels 'Venom'-serie fra samme univers.

Aftalen mellem Sony og Disney er, at de nye film først vil blive vist i biografen og tilbudt på blandt andet dvd. Herefter vil de kunne ses eksklusivt på Netflix i 18 måneder, inden Disney får mulighed for at vise dem på sin streamingtjeneste Disney+ og andre platforme.

Netflix, der er Disneys største konkurrent på streamingmarkedet, indgik tidligere denne måned sin egen aftale med Sony.