Disneyland i Shanghai lukker efter ét smittetilfælde

Kinas strategi om at gribe ind ved de mindste tegn på smitteudbrud medførte mandag en midlertidig lukning af Disneyland i Shanghai.

I dette tilfælde på grund af et enkelt tilfælde af coronasmitte.

Temaparken vil også være lukket tirsdag og muligvis endnu længere. Der er endnu ikke fastsat en dato for genåbning.

Søndag begyndte Disneyland at afvise besøgende ved indgangen. Desuden skulle alle, der var kommet ind, tage en covid-19-test, før de forlod stedet.

Bystyret i Shanghai oplyser mandag morgen lokal tid, at næsten 34.000 besøgende er blevet testet. Alle har vist sig at være negative. Men personerne må ikke gå på arbejde eller i skole i mindst to dage og skal testes igen.

Det skyldes, at en kvinde blev testet positiv, da hun vendte tilbage til sin provins efter at have besøgt forlystelsesparken.

Myndighederne i Kina har gennem stort set hele pandemien formået at forhindre lokale udbrud i at sprede sig med strikse restriktioner.

Men de seneste uger har der været et stigende antal nye smittetilfælde. Mandag melder myndigheder om 92 nye tilfælde i det foregående døgn. Det er det højeste siden midten af september.

Kinas hovedstad, Beijing, er om under 100 dage vært for vinter-OL. Myndighederne har meddelt, at den største udfordring op til den store sportsbegivenhed er at udrydde det virus, som kan forårsage covid-19.

Aktuelt er omkring seks millioner mennesker beordret til at holde sig hjemme. De fleste i den nordlige del af landet.

Mi Feng, der er talsperson for Kinas Nationale Sundhedskommission, sagde på et pressemøde lørdag, at myndigheder vil fortsætte den hårde linje og 'forbyde personer i lokalsamfund, der er nedlukket, at forlade deres hjem'.

Beijing indførte lørdag restriktioner i et distrikt i den vestlige del af millionbyen. Herunder blev alle biografer i området beordret lukket.

Kina med godt 1,4 milliarder indbyggere har registreret 4849 dødsfald, som tilskrives covid-19, ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University.

I Danmark med 5,8 millioner indbyggere er dødstallet 2714.