DMI-meteorolog: Særlig risiko på vejene torsdag morgen

'Kør forsigtigt'.

Sådan lyder opfordringen fra både politi og Danmarks Meteorologiske Institut, DMI torsdag morgen, hvor vejene kan være usynligt glatte

- Der er i hele landet - særligt i de sydlige og nordlige egne - risiko for glatte veje, som kan være belagt med den særligt risikable sorte is, der er umuligt at se med det blotte øje, siger Klaus Larsen, meterolog, DMI.

Det lumske sort is-glatføre forekommer typisk, når der er såkaldt nulgraders-vejr - altså når temperaturen døgnet igennem svinger hen over frysepunktet.

Sort is ser sort ud, fordi isen er så gennemsigtig, at kørebanens asfalt er synlig igennem den.

Ifølge Rådet for Sikker Trafik er glatføre farligst, når det ikke er kombineret med sne på vejbanen. Det skyldes, at trafikanter er mere opmærksomme, når der ligger sne.