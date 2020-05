DMI: Temperaturer over 20 grader

Lokalt kan temperaturerne her i forårets sidste uge lokalt snige sig op over 20 grader

Den sidste uge i dette forår bliver solrig, tør og med temperaturer op i nærheden af 20 grader.

- Det begynder i dag især i de østlige egne noget råt og vådt, men senere på dagen kommer der sol de fleste steder og temperaturer omkring de 18-20 grader, siger vagthavende meteorolog Henning Gisselø fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) mandag morgen.

Sådan bliver vejret også de følgende hverdage.

- Sådan ganske behageligt, stabilt og perfekt til udendørs aktiviterer. Lokalt - i de centrale dele af landet - kan temperaturerne snige sig op over de 20 grader, siger han.

Noget tyder dog på at vejret i søndag eller mandag bliver en anelse mere ustabilt med lidt flere skyer og måske byger, lyder det fra DMI.

Men fredag og lørdag bliver formentligt ugens luneste dage.

Om natten og i de tidlige morgentimer kan der måske opstå enkelte tågebanker. De må dog hurtigt vige for solens stråler.

- På den her tid af året har solen magt til at få bugt med nattens skyer, og tågebanker får også hurtigt ben at gå på, og så bliver det flot solskin, siger Henning Gisselø.

- Da vi heller ikke får ret megen vind, er det med til at forstærke indtrykket af dejlige, varme forårsdage.