Dna-beviser renser voldtægtsdømt næsten fem årtier efter dom

En ældre herre fra USA er med dna-beviser blevet renset for en voldtægt, som han ellers blev dømt for at have begået i midten af 1970'erne, oplyser amerikanske myndigheder tirsdag.

Leonard Mack fra USA, som i dag er 72 år gammel, har levet langt størstedelen af sit voksenliv som dømt voldtægtsforbryder, efter at en domstol i midten af 1970'erne fandt det bevist, at han voldtog en teenagepige i 1975.

Men han blev syndebuk for en forbrydelse, som han aldrig havde begået.

Dna-beviser, som i den tid ikke var tilgængelige for myndighederne, har nemlig 'endeligt udelukket 72-årige Mack som gerningsmanden,' skriver anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Dna-beviserne pegede i stedet på en anden mand, som allerede var dømt for andre seksualforbrydelser. Manden har allerede erkendt, at det var ham, som begik voldtægten.

Offeret for forbrydelsen var en teenagepige, som en dag i 1975 var på vej hjem fra skole med en veninde. Den blev begået i et nabolag, hvor der primært boede hvide mennesker, og gerningsmanden var blevet beskrevet som en sort mand.

Mack er blevet renset efter længere tids kamp fra den amerikanske ngo Innocence Project, som arbejder på at rense tidligere dømte, hvor de mener, der kan være tvivl om rettens afgørelse.

- Dette er den længste forkerte dom i amerikansk historie, som Innocence Project kender til, og som er blevet omstødt af dna-beviser, skriver anklagemyndigheden.

Den understreger Leonard Macks 'urokkelige styrke i kampen for at rense sit navn i næsten 50 år'.

Ifølge myndighedernes tal har dna-beviser været med til at omstøde 575 domme for 575 personer siden 1989. 35 af dem er blevet omstødt, mens den dømte ventede på at få fuldbyrdet sin dødsstraf.

Ifølge forskere er sorte amerikanere i langt højere risiko for at blive dømt, selv om de er uskyldige, end hvide amerikanere er.

Selv om sorte amerikanere kun udgør 13,6 procent af den amerikanske befolkning, var mere end halvdelen af de 3300 personer, som fik deres dom omstødt mellem 1989 og 2022, sorte.