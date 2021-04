Døde og savnede efter voldsomt skibsforlig i USA

En person er død, mens 12 andre er savnet, efter at et større skib sank tirsdag i Den Mexicanske Golf ud for Louisiana på USA's sydkyst.

Det melder kystvagten onsdag lokal tid ifølge nyhedsbureauet AP.

Kystvagten og et antal både leder fortsat efter overlevende onsdag aften lokal tid. Skibet 'Seacor Power', der servicerer olieplatforme, sank under meget dårligt vejr nær havnen Port Fourchon cirka 160 kilometer syd for New Orleans.

Redningsmænd trækker en overlevende op af vandet efter et skibsforlis i Den Mexicanske Golf. Foto: Uncredited/Ritzau Scanpix

Kystvagten modtog nødsignaler fra skibet tirsdag eftermiddag. Herefter lykkedes det at redde seks overlevende, mens en død person blev hentet op af vandet. Der var sandsynligvis 19 personer om bord på skibet, da det sank.

Søgningen efter de savnede personer er blevet afbrudt flere gange af mørke og dårligt vejr.

Der var vindstød på mellem 130 og 145 kilometer i timen og bølger på mellem 2,1 og 2,7 meters højde, da det 40 meter lange skib kæntrede.

- Det er udfordrende under alle omstændigheder. Vi ved ikke, i hvilken grad det bidrog til ulykken, men vi ved, at det er udfordrende forhold at sejle i, siger kystvagten Will Watson til AP.

På spørgsmålet om, hvorvidt kystvagten gør sig forhåbninger om at finde de resterende 12 personer i live, svarer han:

- Vi er håbefulde. Vi kan ikke udføre dette arbejde, hvis du ikke er optimistisk, og hvis du ikke er håbefuld.

Ifølge redningsmandskab kan det være en mulighed at finde overlevende i luftlommer på det forliste skib.