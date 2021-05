Dødsdømte i delstat skal vælge skydning eller elektrisk stol

Den amerikanske delstat South Carolina vil kræve, at dødsdømte selv vælger mellem at blive skudt af en henrettelsespeloton eller bliver dræbt i den elektriske stol.

Det er konsekvensen af en ny lov, som delstatens guvernør, republikanske Henry McMaster, denne weekend har underskrevet.

Loven er indført, da McMaster ønsker at genoptage dødsstraffe i staten efter en tiårig pause.

Pausen skyldes, at staten er løbet tør for dødelige indsprøjtninger og ikke kan få fat i nye.

Før pausen kunne dødsdømte vælge mellem den elektriske stol og en dødelig indsprøjtning.

Da indsprøjtningen ikke kunne udføres, kunne den dødsdømte under den tidligere lov vælge den mulighed for at undgå at blive henrettet.

Den nye lov gør imidlertid den elektriske stol til udgangspunktet, hvis det ikke er muligt at skaffe dødelige indsprøjtninger. Og her indføres henrettelsespelotonen så som en alternativ mulighed.

- Denne weekend underskrev jeg en lov, der vil give delstaten mulighed for at udføre dødsstraffe, skriver guvernør McMaster på Twitter.

- Familierne og de nærmeste til ofrene har krav på retfærdighed og at få sat et punktum. Nu kan vi tilbyde det.

Der har i flere år været akut mangel på nogle af de stoffer, som bruges i dødelige indsprøjtninger.

Det skyldes, at flere store laboratorier afviser at levere stofferne til amerikanske fængsler på grund af risikoen for dårlig presseomtale.

En henrettelsespeloton kan for eksempel være en deling soldater, der henretter en dødsdømt ved skydning.

Lige nu er skydning af henrettelsespelotoner fortsat en del af loven i Utah, Oklahoma og Mississippi.

Det står ikke klart, hvornår henrettelserne vil blive genoptaget i South Carolina.