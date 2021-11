Dødsstraf omstødt fire timer før henrettelse i Oklahoma

Fire timer før hans dødsstraf skulle eksekveres, har amerikaneren Julius Jones fået omstødt sin dom.

Delstaten Oklahomas guvernør, republikaneren Kevin Stitt, har torsdag omstødt dødsstraffen til fængsel på livstid.

- Efter bedende overvejelser og gennemgang af materiale fra alle sider af sagen har jeg besluttet at omstøde Julius Jones dom til fængsel på livstid uden mulighed for prøveløsladelse, siger guvernøren.

41-årige Julius Jones er dømt for mord under et biltyveri i 1999. Her skød han forsikringsmanden Paul Howell.

Han skulle være blevet henrettet klokken 23 dansk tid ved dødelig indsprøjtning.

Omstødelsen sker efter Oklahomas benådnings- og prøveløsladelsesnævn stemte for, at han skulle have fængsel på livstid i stedet.

Jones' advokater mener dog også, at de kan bevise, at han har et alibi på gerningstidspunktet. Han var angivelig hjemme ved sine forældre, hvilket hans advokater ikke undersøgte.

Sagen har også tiltrukket opmærksomhed fra blandt andet realitystjernen og forretningskvinden Kim Kardashian West, der har kæmpet Julius Jones' sag.

- Tusind tak til guvernør Stitt for at omstøde Julius Jones' dom til fængsel på livstid og for at stoppe hans henrettelse, skriver Kim Kardashian West på Twitter.

Hun skriver videre, at hun 'brugte det meste af onsdagen på at snakke i telefon med Julius'.

Ifølge BBC har mere end seks millioner mennesker underskrevet en anmodning ved navn 'Retfærdighed for Julius'.

Jones selv erklærede sin uskyld i et brev til prøveløsladelsesnævnet i april.

- Jeg dræbte ikke hr. Howell, skrev han ifølge BBC.

- Jeg deltog på ingen måde i hans mord, og første gang jeg så ham var i tv, da hans død blev rapporteret.

Familien til Paul Howell er fortsat ikke i tvivl om, at Julius Jones dræbte deres familiemedlem.

- Vi trøster os ved, at hans (guvernør Kevin Stitt, red.) beslutning bekræfter, at Julius Jones er skyldig, og at han ikke får mulighed for yderligere omstødelse, benådning eller prøveløsladelse resten af hans liv, siger familien i en meddelelse.