Bystyret i New York City har ret til at kræve lærere og alle andre ansatte på millionbyens skoler vaccineret mod covid-19.

Det har en appeldomstol afgjort mandag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Borgmester Bill de Blasio meddelte i august, at det fra 27. september ville være obligatorisk for de 148.000 ansatte i byens skolesystem at have fået mindst en dosis af en vaccine mod virussygdommen.

- Vi ved, at det her vil hjælpe med at garantere, at alle er sikre, sagde Bill de Blasio.

Storbyerne Los Angeles, Chicago og Washington D.C. har allerede indført lignende krav om vaccine af skolepersonale.

Skolebørnene i New York vendte tilbage fra sommerferie den 13. september.

Flere forældre frygter, at skolerne kan blive store smittespredere. Det har man set andre steder. I Nashville i Tennessee blev over 600 skoleelever smittet med covid-19 i løbet af de to første to uger af det nye skoleår, har CNN tidligere berettet.

Dommer siger god for vaccinekrav for alle lærere i New York Biden blev vaccineret med tredje stik mandag.

Krav breder sig

Flere amerikanske virksomheder har allerede i løbet af sommeren stillet krav til deres medarbejdere om, at de skal lade sig vaccinere.

I juni bad Facebook deres ansatte om at få en vaccine, hvis de vil tilbage til virksomhedens kontorer. Det samme gjorde Google og Microsoft.

USA's præsident, Joe Biden, har tidligere talt for, at krav om vaccinationer bliver bredt ud til endnu flere samfundsområder.

Ifølge Biden er det afgørende for at mindske risikoen for smittespredning på skoler, at så mange voksne som muligt bliver vaccineret.

Forsvarsministeriet meddelte i august, at USA's omkring 1,4 millioner militærfolk skal vaccineres, og i delstaten New Jersey har guvernør Philip D. Murphy sagt, at alle skolelærere skal vaccineres.

Det skriver avisen The New York Times.

I USA er 56 procent af befolkningen færdigvaccineret mod covid-19. I delstaten New York er andelen oppe på 63,5 procent. Det viser en opgørelse fra statistiksiden Our World in Data.