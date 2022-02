Domstol afviser folkeafstemning om aktiv dødshjælp i Italien

Italiens forfatningsdomstol har tirsdag aften afvist en anmodning om at afholde en folkeafstemning om at gøre aktiv dødshjælp lovligt i det fortrinsvist katolske land.

Det sker, efter at fortalere for aktiv dødshjælp sidste år samlede nok underskrifter til at indbringe spørgsmålet for domstolen.

I afgørelsen lagde dommerne vægt på, at en fuldstændig lovliggørelse af aktiv dødshjælp ikke er foreneligt med Italiens forfatning, der sikrer alle menneskers liv et minimum af beskyttelse.

- Det gælder især for de svage og sårbare, lyder det i afgørelsen.

Ifølge italiensk lovgivning kan alle, der hjælper en anden person med at begå selvmord, risikere mellem 5 og 12 års fængsel.

I 2019 gjorde forfatningsdomstolen aktiv dødshjælp lovligt under visse betingelser. Blandt andet hvis en patient ikke længere kan helbredes, og aktiv dødshjælp bliver godkendt af lokale myndigheder og et særligt etisk udvalg.

Domstolen opfordrede i samme omgang Italiens parlament til at vedtage en lov om at regulere praksissen.

Marco Cappato, der var en af de ledende fortalere for en folkeafstemning om aktiv dødshjælp, er skuffet over tirsdagens afgørelse.

- Det er dårlige nyheder for dem, der lider. De står nu over for endnu længere tid med ubærlige lidelser mod deres vilje, siger han.

Fortalere for aktiv dødshjælp vil nu forsøge at få ændret lovgivningen på området i Italiens parlament.

Parlamentet debatterer for tiden allerede en lov, der vil gøre det muligt for uhelbredeligt syge patienter at søge om aktiv dødshjælp gennem Italiens sundhedssystem.

Forslaget om en folkeafstemning om aktiv dødshjælp fik sidste år en million underskrifter. Det var dobbelt så mange som nødvendigt.

Italiens parlament er dybt splittet omkring emnet. Centrumvenstrefløjen er generelt for, mens centrumhøjrefløjen er imod.

Den katolske kirke, der stadig har stor indflydelse i Italien, er også imod.

Pave Frans fordømte for nylig aktiv dødshjælp og kaldte det en uacceptabel afvigelse fra lægelig etik.