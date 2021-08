Domstol giver grønt lys til anti-abortlov i Texas

En føderal appeldomstol i USA har natten til torsdag dansk tid sagt god for, at Texas må gøre brug af en lov, der i praksis ulovliggør aborter efter 15 ugers graviditet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kendelsen kom i landets femte føderale retsdistrikt, der dækker over dele af delstaterne Texas, Louisiana og Mississippi.

Centrum i sagen er en lov, som blev indført i Texas i 2017.

Loven gjorde det ulovligt for læger og abortklinikker at praktisere den mest almindelige form for aborter, som kvinder får i andet trimester.

Loven har aldrig været brugt i praksis i Texas, da delstaten næsten øjeblikkeligt blev sagsøgt af en række abortklinikker og aktivister.

Her fik sagsøgerne i første omgang medhold.

Distriktsdomstolen fandt, at loven 'i for høj grad begrænser kvinders forfatningssikrede rettigheder'.

Det var delstaten Texas imidlertid uenige i, hvorfor den ankede beslutningen til retsdistriktets appeldomstol, og natten til torsdag har appeldomstolen fastslået, at loven fra Texas ikke er i strid med landets forfatning.

Det er første gang nogensinde, at en føderal domstol giver sin støtte til en lov, der ulovliggør abortproceduren.

Sagsøgerne kan nu søge om tilladelse til at få sagen bragt for den amerikanske højesteret.

Det er dog ikke sikkert, at det bliver en realitet.

Højesteret skal nemlig allerede se på en sag fra delstaten Mississippi, der har indført en lov, der ligner den fra Texas.

Det bliver en af de første gange, at højesteret skal se på abort, siden den i 1973 vurderede, at nægtelsen af fri abort ville være i strid med forfatningen.

Der er i dag et stærkt flertal af republikansk udpegede dommere i den amerikanske højesteret.

Seks af domstolens ni dommere er udpeget af republikanske præsidenter - hvoraf alle ifølge det amerikanske medie NPR har udtalt sig kritisk om retten til abort.

Ifølge den britiske avis The Guardian forventes det, at højesteret vil se på Mississippi-loven til efteråret og komme med en afgørelse i foråret 2022.