Domstol giver lov: Holland kan føre sag mod Rusland

Den Europæiske Menneskeretsdomstol har onsdag givet grønt lys til, at Holland må føre en sag ved domstolen mod Rusland for nedskydningen af passagerflyet MH17.

Flyet blev skudt ned i juli 2014 over det østlige Ukraine.

Passagerflyet hørte til Malaysia Airlines og var på vej til Kuala Lumpur i Malaysia.

Nedskydningen kostede alle 298 om bord livet.

En hollandsk domstol har tidligere dømt tre personer - to russere og en ukrainer - skyldig in absentia for nedskydningen.

At blive dømt in absentia betyder, at man bliver dømt uden at være til stede.

Alle tre mænd menes at befinde sig i Rusland, der nægter at udlevere dem.

I afgørelsen onsdag medgiver Den Europæiske Menneskeretsdomstol, at selv om nedskydningen skete fra et område i det østlige Ukraine, var Rusland på daværende tidspunkt i kontrol med området.

I marts 2014 begyndte en konflikt mellem Ukraine på den ene side og pro-russiske og russisk-støttede separatister på den anden side.

Disse separatister var ifølge Holland i kontrol med området, hvorfra MH17 blev skudt ned.

Det har desuden været Hollands påstand, at det reelt var Rusland, der kontrollerede område og de pro-russiske separatister.

Samme påstand har Ukraine fremført i en parallel sag om andre overtrædelser af menneskerettigheder.

Den præmis har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol onsdag accepteret.

- Retten finder, at områder i det østlige Ukraine under separatisternes kontrol fra 11. maj 2014 til mindst 26. januar 2022 var under Ruslands jurisdiktion, skriver retten.

- Den henviser til russisk militærpersonales tilstedeværelse i det østlige Ukraine fra april 2014 og storskala-indsættelsen af russiske tropper fra senest august 2014.

Samtidig mener domstolen, at der er rimeligt grundlag for at føre en sag fra hollandsk side.

Afgørelsen er ikke det samme som, at domstolen har taget stilling til, om Rusland er skyldig og ansvarlig for nedskydningen af MH17.

Det er alene en afgørelse, der betyder, at sagen får lov at køre ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol hører under Europarådet. Rådet har ikke noget med EU at gøre. Eksempelvis var Rusland indtil marts 2022 medlem af Europarådet.