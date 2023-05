Domstol har suspenderet henrettelse af bjørn

En italiensk domstol har suspenderet en ordre om at henrette en bjørn, der i april dræbte en 26-årig kondiløber.

Det skriver nyhedsbureauerne dpa og Reuters.

Bjørneangrebet er, ifølge AFP, den første af sin slags med dødelig udgang i Italien. Det skete på en skovsti nær buen Caldes i det nordlige Italien, skrev AFP i april.

En retsmedicinsk rapport konkluderede, at manden var blevet dræbt af en bjørn. I marts blev en anden mand angrebet af en bjørn i samme region.

Herefter blev den 17-årige hunbjørn Gaia fanget af parkvagter efter hendes involvering i angrebet blev fastslået af DNA-beviser, skriver Reuters.

De lokalemyndigheder vil have Gaia aflivet, mens dyrerettighedsforkæmpere kæmper imod.

Den italienske domstol har sat henrettelsen af hunbjørnen på pause, så parterne har yderligere tid til at komme med beviser.

Dyrerettighedsforkæmperne er blandt andet blevet bedt om at uddybe deres forslag om at flytte bjørnen til et reservat i Italien eller i udlandet som alternativ til at aflive.

Drabet af den 26-årige mand har startet en debat i offentligheden om faren ved bjørnene, der ifølge AFP, blev genintroduceret i naturen mellem 1996 og 2004.

Dyrerettighedsforkæmperen Annamaria Procacci anklagede i april de lokale myndigheder for ikke at have opsat tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger for at holde bjørne og mennesker adskilt, skrev AFP.

Ifølge Annamaria Procacci holder bjørnene sig normalt fra mennesker.

Men det påligger ifølge hende stadig myndighederne at sikre, at mennesker bliver holdt væk fra områder, hvor hunbjørne opfostrer deres unger.

Ifølge Den Europæiske Naturfond er Italien hjem for verdens mest truede bjørneart, den marsikanske bjørn.

Det er en underart af brunbjørnen.

Der skulle være omkring 60 af dens slags tilbage i området nær Appenninerne, bjergkæden der løber mindre end 200 kilometer fra hovedstaden Rom.