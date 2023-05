Donald Trump frifundet for voldtægt: Dømt for overgreb

Donald Trump er ved en domstol i New York tirsdag frifundet for anklage om voldtægt.

Han kendes skyldig i seksuelt overgreb og ærekrænkelse, skriver Reuters.

Der er tale om afgørelse i en sag, hvor forfatteren E. Jean Carroll har sagsøgt den tidligere præsident og beskyldt ham for at have voldtaget hende i 1995 eller 1996 og derefter ærekrænket hende ved at nægte, at det er sket.

Carroll havde sagsøgt Trump for et ukendt pengebeløb.

Han skal betale hende i alt fem millioner dollar, skriver Reuters. Det svarer til omkring 34 millioner kroner.

I sidste uge blev en video, hvor Donald Trump forklarer sig i en sag om ærekrænkelse og voldtægt afspillet for et nævningeting. Foto: Ej Carroll Legal Team Handout/Reuters

Påstod voldtægt i prøverum

Hun har fastholdt, at Trump voldtog hende i et prøverum i stormagasinet Bergdorf Goodman på Manhattan i New York City i 1995 eller 1996.

Carroll har tidligere blandt andet skrevet klummer for modemagasinet Elle.

'Jeg har absolut ingen idé om, hvem denne kvinde er. Denne dom er en skændsel - en fortsættelse af den største heksejagt nogensinde', skriver Trump tirsdag aften dansk tid i et opslag på sit sociale medie, Truth Social.

I en videoforklaring, der blev afspillet for nævningetinget onsdag i sidste uge, afviste Trump ligeledes, at han dengang voldtog Carroll.

- Det er den mest latterlige, ulækre historie, sagde Trump i en video, siddende bøjet over et bord, mens Carrolls advokater præsenterer dokumenter for ham.

- Det er noget, der er blevet fundet på, insisterede han.

Vil sælge bøger

76-årige Trump, der var præsident i USA fra 2017 til 2021 og lige nu ligger han i front til at blive republikanernes præsidentkandidat.

Trump siger, at Carroll fandt på beskyldningerne om voldtægt, fordi hun ville sælge flere bøger.

Den i dag 79-årige Carroll udgav sine erindringer i 2019.

Trump har oplyst, at han vil anke.