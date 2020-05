Donald Trumps toprådgiver advarer om for tidlig genåbning

USA's præsident Donald Trumps sundhedsrådgiver Anthony Fauci advarer om at genåbne landet for tidligt.

Anthony Fauci, der er leder direktør for Det Nationale Institut for Allergi og Infektionssygdomme i USA, vil tirsdag advare Senatet om, at amerikanere vil blive udsat for unødvendig lidelse og død, hvis landet genåbner for tidligt.

Det oplyser Anthony Fauci i en mail til den amerikanske avis The New York Times.

- Hvis vi springer kontrolpunkter over i retningslinjerne om at genåbne USA, risikerer vi adskillige udbrud over hele landet.

- Det vil ikke kun resultere i unødvendig lidelse og død, men vil også forsinke vores mål om at vende tilbage til normalen, skriver Anthony Fauci i mailen.

I retningslinjerne for at genåbne de amerikanske delstater står der, at der over to uger skal være en nedadgående kurve for antallet af nye smittetilfælde samt en øget testning af personer.

Flere delstater er dog ifølge The New York Times i færd med at genåbne uden at imødekomme de krav.

- Vi genåbner ikke på baggrund af videnskab, siger Thomas R. Frieden, der er tidligere leder for Det Nationale Institut for Allergi og Infektionssygdomme i USA, til The New York Times.

- Vi genåbner på baggrund af politik, ideologi og pres fra offentligheden. Jeg tror, at det ender dårligt, siger han.

USA har tirsdag morgen registreret over 80.000 coronarelaterede dødsfald og står for 30 procent af det samlede dødstal på verdensplan.

Landet står samtidig for 32 procent af alle registrerede smittetilfælde i verden, viser tal fra Johns Hopkins University.

Ifølge Donald Trumps rådgiver og svigersøn, Jarod Kushner, har USA udført over 9,3 millioner test, skriver nyhedsbureauet Reuters.