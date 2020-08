Drama i Danmarks ældste by: - Helt galimatias

Lige nu pilles to midlertidige militærbroer, som aldrig er brugt, ned i Ribe. De skal ikke længere bruges, for planen med en ny klapbro er udskudt

Som man har kunne læse i medierne, er Forsvarets Ingeniørregiment fra Skive Kaserne netop i gang med at pille to aldrig brugte broer ned, som skulle have ledt trafikken over Ribe Å, mens den gamle ringvejsbro fra 1952 skulle være skiftet ud med en ny klapbro.

Den plan er dog fra ministeriets side skubbet foreløbig i tre år.

Forsvaret har siden mandag været i gang med at pille de to broer ned. Et projekt, som kommer til at koste 500.000 kroner, men som Forsvaret ser som en rigtig fin øvelse i det virkelig liv. Foto: Anders Brohus

Ekstra Bladet har stukket næsen lidt ned i sagen - for det drejer sig nemlig om 87 millioner kroner af dine og mine penge - nemlig skattekroner.

Men det er jo galimatias

Tager man til Ribe og stikker en finger i jorden, er det tydeligt, at snakken om klapbroen deler vandene. En af dem, som er modstander af broen, er Venstre-manden Klaus Sandfeld.

- Jeg har så mange andre ting, jeg hellere vil have brugt de 87 millioner kroner til her i Ribe. Jeg synes, det er at ødsle med skatteborgernes penge at bruge så mange millioner på en bro, hvor der ingen behovsundersøgelser ligger til grund for beslutningen. Jeg kan simpelthen ikke forstå det, siger Klaus Sandfeld.

Klaus Sandfeld har fået sat en midlertidig kæp i hjulet på projektet med en ny klapbro til Ribe, hvilket han er ganske tilfreds med. Foto: Anders Brohus

Derfor har han også råbt højt, at det er lykkedes den lokale Venstre-mand at få Benny Engelbrecht (S) til at sætte broen i bero. Benny Engelbrecht har i et svar til Klaus Sandfeld forklaret, hvordan han har meddelt Vejdirektoratet, at arbejdet på klapbroen må vente, indtil den igangværende udbygning af Rute 11 i Ribe er færdig. Så må man se, hvad budgettet rækker til.

- Da vi kunne se - uden de store økonomiske eksperter - at budgettet var ved at skride, benyttede vi lejligheden til at få ministeren til at stoppe op og tænke sig om. Det har han heldigvis gjort.

En klapbro ved omfartsvejen ved Ribe vil betyde, at sejlskibe kan komme forbi omfartsvejen til og fra Ribe Havn. Det blev tilbage i 2016 bestemt via et forlig indgået Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, SF og Det Konservative Folkeparti, at klapbroen skulle til Ribe.

At forliget ligger fast, forhindrer ikke Klaus Sandfeld i at fortsætte smide grus i hjulet.

- Jeg ved godt, at der er en stor sandsynlighed for, at broen kommer. Så må vi jo bare tage den gave med - dog synes jeg, at det skal have chancen for at blive lavet om. Det synes jeg helt ærligt, at borgerne i Ribe fortjener.

Ekstra Bladet har forsøgt at spørge transportministeren, om det er rigtigt, at der ingen behovsundersøgelse ligger forud for broen, og om et tvivlsspørgsmål ved, om broen overhovedet skal laves, er den reelle grund til udsættelsen. Transportministeren er ikke vendt tilbage på vores forespørgsel.

I stedet for en klapbro ville Klaus Sandfeld hellere have haft en cykeltunnel ved krydset Bjerrumvej/Holmevej. Foto: Anders Brohus

Så accepter det dog

Bjarne Kiholm er mildt sagt irriteret. Han er en af fortalerne for den nye klapbro - og at den er blevet udskudt, fordi en 'up-coming' politiker stikker en kæp i hjulet, er helt hen i vejret, mener den erfarne bådebygger fra Kammerslusen.

- Hvem tror han, han er? Det ER besluttet - at han forsøger at lave om på det, er som at forsøge at lave om på demokratiet i Danmark. Det kan man ikke, og så er den ikke længere, siger den meget entusiastiske sejler.

Bjarne Kiholm mener, at det er et politisk spil for at få stemmer, og at Klaus Sandfelds argumenter for at få fjernet broplanen direkte går imod demokratiet. Foto: Anders Brohus

Siden Bjarne Kiholm var helt spæd, har han sejlet. For ham, som erfaren sejler og aktiv i diverse sejlklubber og i sejlermiljøet, ser han store turistmæssige fordele ved netop den nye klapbro.

- Vi kan få åbnet Nordens ældste havn op igen. Det er jo Danmarks kulturhistorie, det her - det er Ribe, Danmarks ældste by, vi snakker om, fortsætter Bjarne Kiholm.

Et af Klaus Sandfelds argumenter med, at store sejlbåde alligevel ikke vil kunne sejle på åen, fordi de stikker for dybt, får blot Bjarne Kiholm til at rulle med øjnene.

- Både som sejler i Vadehavet, er fladbundede sejlbåde. Så når tidevandet falder, står de på bunden, fordi det er de bygget til. Jeg har sågar været helt inde ved Ringbroen med min sejlbåd, som stak to meter. Så det er det rene vås, han lukker ud.

At Klaus Sandfeld alligevel har fået transportministeren til at udskyde projektet, er dog ikke noget, Bjarne Kiholm tror kan fjerne den nye klapbro.

- Klapbroen kommer. Ellers tror jeg simpelthen ikke på demokratiet længere. Men det er da fuldstændig hen i vejret, at man nu skal bruge ekstra penge på projektet, fordi den ikke kunne komme i udbud igen umiddelbart efter første runde. Fuldstændig hen i vejret, hvis du spørger mig, slutter Bjarne Kiholm.

Mens skænderiet mellem de to mænd fortsætter i diverse medier og på tv, fortsætter Forsvaret med at pille de to militærbroer ned - dog skal de sættes op igen, når den gamle Ringvejsbro engang skal udskiftes.